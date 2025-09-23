Η Βαγγελιώ Χρηστιά ζωντανεύει την παράδοση μέσα από τραγούδια που πονάνε και συγκινούν

Η Βαγγελιώ Χρηστιά ζωντανεύει την παράδοση μέσα από τραγούδια που πονάνε και συγκινούν
Όταν η παράδοση ζωντανεύει, με την Μεγάλη Κυρία του Δημοτικού Τραγουδιού, Βαγγελιώ Χρηστιά να τραγουδά τα παλιά τραγούδια μας.

 

Σ’ αυτό το βίντεο η Βαγγελιώ Χρηστιά μας ταξιδεύει με τη φωνή της σε μνήμες που πονάνε και συγκινούν.

Παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια – όπως το «Ξυπόλητος περπατώ», « Να αναστενάξω καημένη μάνα δεν μ ακούς» και το «Ρημάξαν τα χωριά μας» – αναβιώνουν την εποχή που η μουσική έδινε κουράγιο στους ανθρώπους της υπαίθρου.

Δείτε το βίντεο του Greek Village Life:

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Η Μπεκατώρου φίλησε παίκτη στο «The Chase» και αυτός… τα είδε όλα!

Η Μπεκατώρου φίλησε παίκτη στο «The Chase» και αυτός… τα είδε όλα!

Φιλί σε παίκτη  έδωσε η Μαρία Μπεκατώρου στην πρεμιέρα του τηλεπαιχνιδιού «The Chase» και του προκάλεσε «εγκεφαλικό»

23 Σεπ 2025

Ετικέτες: GREEK VILLAGE LIFE, ΒΑΓΓΕΛΙΩ ΧΡΗΣΤΙΑ, ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;