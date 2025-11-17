Η Β’ ΕΛΜΕ για την εξέγερση του Πολυτεχνείου: «Άνοιξε το δρόμο για την αποκατάσταση της δημοκρατίας»

Ανακοίνωση για την επέτειο των 52 χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου εξέδωσε η Β΄ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας καλώντας τους εκπαιδευτικούς να δώσουν το παρών μαζικά, δυναμικά και αγωνιστικά στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τους ηρωικούς αγωνιστές.

«Να ενώσουμε τις φωνές μας, να τιμήσουμε τους αγώνες εκείνων που άνοιξαν τον δρόμο και να συνεχίσουμε, με την ίδια αποφασιστικότητα, τον αγώνα για μια κοινωνία ελεύθερη, δημοκρατική και δίκαιη για όλους», προτρέπει το ΔΣ της Β’ ΕΛΜΕ.

Η ανακοίνωση της Β’ ΕΛΜΕ για την 52η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου:

«Η εξέγερση του Πολυτεχνείου υπήρξε ο παλμός που τίναξε στα θεμέλια μια από τις πιο σκληρές και σκοτεινές δικτατορίες της Ευρώπης και του κόσμου. Το φοιτητικό κίνημα, με την κατάληψη της Νομικής και κορύφωση την ηρωική και ανυπότακτη εξέγερση στο Πολυτεχνείο, συμπύκνωσε τη δύναμη και την αποφασιστικότητα ενός λαού που δεν λύγισε μπροστά στην τυραννία.

Έγινε η κραυγή των φυλακισμένων, των εξορισμένων, των βασανισμένων· η φωνή όλων όσοι ύψωσαν το ανάστημά τους απέναντι στη χούντα. Συγκλόνισε τη διεθνή κοινότητα, κλόνισε τα θεμέλια του καθεστώτος και άνοιξε τον δρόμο για την ανατροπή του και την αποκατάσταση της δημοκρατίας.

Εμείς, οι εκπαιδευτικοί, συνεχίζουμε να τιμούμε κάθε χρόνο τα αδιαπραγμάτευτα αυτά ιδανικά μέσα από τις σχολικές εκδηλώσεις και τη μαχητική, ενεργή παρουσία μας στην πορεία του Πολυτεχνείου. Καλούμε τους μαθητές και τις μαθήτριές μας να κρατούν ζωντανή και άσβεστη τη φλόγα της αντίστασης, να υπερασπίζονται με αποφασιστικότητα τις αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης και να γίνονται οι ίδιοι πρωταγωνιστές στους αγώνες του σήμερα.

Καλούμε όλους και όλες τους εκπαιδευτικούς να δώσουν το παρών μαζικά, δυναμικά και αγωνιστικά στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τους ηρωικούς αγωνιστές της

εξέγερσης της 17ης Νοέμβρη 1973. Να ενώσουμε τις φωνές μας, να τιμήσουμε τους αγώνες εκείνων που άνοιξαν τον δρόμο και να συνεχίσουμε, με την ίδια αποφασιστικότητα, τον αγώνα για μια κοινωνία ελεύθερη, δημοκρατική και δίκαιη για όλους.

*Φωτογραφία: Eurokinissi