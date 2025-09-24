Η Τρίπολη τίμησε την Έξοδο του Μεσολογγίου μέσα από το Πανηγύρι τ’ Άη Συμιού

Εξαιρετική η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη με τίτλο: «200 Χρόνια Μνήμης – Η Έξοδος του Μεσολογγίου μέσα από το Πανηγύρι τ’ Άη Συμιού» στο Δημοτικό Θέατρο την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025.

Σε σχετική ανακοίνωση ο Σύλλογος Πανηγυριστών «Ο Άη-Συμιός» αναφέρει:

Με ιδιαίτερη συγκίνηση πραγματοποιήθηκε στο Μαλλιαροπούλειο Δημοτικό Θέατρο Τρίπολης ,η εκδήλωση μνήμης με τίτλο «200 Χρόνια Μνήμης – Η Έξοδος του Μεσολογγίου μέσα από το Πανηγύρι τ’ Άη Συμιού». Η Τρίπολη ήταν ο τρίτος σταθμός της εκδήλωσης, η οποία διοργανώνεται από τον Σύλλογο Πανηγυριστών «Ο Άη Συμιός» της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου, τον Όμιλο Φίλων Ιστορικής Φορεσιάς και Οπλισμού «Ο Λιάρος» και την Διεθνή Αδελφότητα Απογόνων των Ελευθέρων Πολιορκημένων, ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Επιτροπής «Μεσολόγγι Ελεύθερη Πόλη – 200 χρόνια 1826–2026» και του Υπουργείου Πολιτισμού.

Στην Τρίπολη ταξίδεψε έπειτα από πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Επιφανίου, ενταγμένη στο πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων για την 204 η Επέτειο της Αλώσεως της Τριπολιτσάς. Στο καλωσόρισμα της η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Τρίπολης κα Καρούντζου , στάθηκε στη σημασία της συνάντησης των δύο ιστορικών πόλεων, Τρίπολης και Μεσολογγίου, οι οποίες με τον αγώνα και τις θυσίες τους αποτελούν φωτεινά παραδείγματα της Επανάστασης του 1821.

Ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Πανηγυριστων «Ο Άη Συμιος» κ. Σωκράτης Τσιτσέλης στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στην ευρεία αποδοχή και αγάπη που απολαμβάνει ο Σεβασμιώτατος από τον λαό του Μεσολογγίου, καθώς είχε διακονήσει με αφοσίωση τη Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, από τη θέση του Πρωτοσυγκέλου επί σειρά ετών.

Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στην Ιερή μνήμη της Εξόδου του Μεσολογγίου και στη ζωντανή παράδοση του Πανηγυριού τ’ Άη Συμιού, που συνδέει τη θυσία με τη συλλογική μνήμη και την πνευματική συνέχεια του Γένους μας. Στην αποφώνησή του ο Σεβασμιώτατος βαθιά συγκινημένος τόνισε το γεγονός πως «η ενότητα των δύο πόλεων είναι στηριγμένη στο αίμα των ηρώων και των μαρτύρων» .

Επόμενος σταθμός της περιοδείας της ιδιαίτερης αυτής εκδήλωσης που συνδυάζει την ιστορική αφήγηση, την πρόζα , το τραγούδι και τον χορό, είναι η πόλη της Αμφιλοχίας . Η Δράση υλοποιείται με την υποστήριξη και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού μέσα από το Πρόγραμμα «Νεότερη Πολιτιστική Κληρονομιά: Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά».