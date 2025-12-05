Η Τόνια Αράχωβα ανέλαβε καθήκοντα υποδιοικήτριας στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)

Η Τόνια Αράχωβα, πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στο νομό Αιτωλοακαρνανίας , ανέλαβε επισήμως τα καθήκοντά της ως υποδιοικήτρια στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

Με «μεγάλο αίσθημα ευθύνης και στοχοπροσήλωσης», όπως δήλωσε, εισέρχεται σε ένα νέο κεφάλαιο της πορείας της στη δημόσια διοίκηση, μετά από περίπου τρεις δεκαετίες υπηρεσίας.

Η τοποθέτησή της ακολούθησε την ολοκλήρωση του απαιτητικού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Η κ. Αράχωβα τόνισε πως θα συνεργαστεί στενά με τους τρεις ακόμη επιτυχόντες του διαγωνισμού, με στόχο την ενίσχυση και την περαιτέρω ανάπτυξη της ΔΥΠΑ — ενός οργανισμού με περισσότερους από 5.500 εργαζομένους και σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς την Υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό της, υπογραμμίζοντας πως θα συμβάλει ενεργά στη στοχευμένη κοινωνική αποστολή της υπηρεσίας.

«Καλή μας δύναμη», σημείωσε, καταδεικνύοντας την αποφασιστικότητά της να εργαστεί για την περαιτέρω ενδυνάμωση και ανέλιξη του οργανισμού.

Αναλυτικά η κ. Αράχωβα αναφέρει σε ανάρτησή της:

«Με μεγάλο αίσθημα ευθύνης και στοχοπροσήλωσης αναλαμβάνω τα νέα μου καθήκοντα ως υπό διοικήτρια στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, έναν εμβληματικό οργανισμό με περισσότερους από 5500 εργαζομένους και με άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο. Ύστερα από 30 περίπου έτη στην δημόσια διοίκηση έρχεται η αλλαγή σελίδας. Ένας απαιτητικός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ ολοκληρώθηκε σήμερα.

Σε αγαστή συνεργασία με τους 3 άλλους λαμπρούς επιτυχόντες συναδέλφους θα εργαστώ άοκνα για την ανέλιξη της ΔΥΠΑ και την περαιτέρω στοχευμένη προσφορά της στο κοινωνικό σύνολο συνεπικουρώντας στο τεράστιο με θαυμαστά αποτελέσματα έργο της αρμόδιας Υπουργού Εργασίας κ. Νίκης Κεραμέως την οποία ευχαριστώ ιδιαίτερα για την εμπιστοσύνη. Καλή μας δύναμη!»