Η τιμωρία του MLS στους παίκτες που καθυστερούν να βγουν αλλαγή

Έναν καινούριο κανόνα αποφασίζει να εγκαινιάσει το MLS την επόμενη αγωνιστική σεζόν, με στόχο να μειωθεί -στο μέτρο του δυνατού- ο χαμένος χρόνος παιχνιδιού κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης αλλαγών.

Πλέον, η οποιαδήποτε καθυστέρηση κατά την αντικατάσταση ποδοσφαιριστών στο Αμερικάνικο Πρωτάθλημα, θα τιμωρείται με ποινή για την ομάδα που υποπέφτει σε παρατυπία. Συγκεκριμένα, ο παίκτης της ομάδας που θα χρονοτριβεί κατά τη διάρκεια της αντικατάστασής του, θα αναγκάζει την ομάδα του να αγωνίζεται για ένα λεπτό με 10 παίκτες.

Με αυτόν τον νέο πρωτοποριακό κανόνα λοιπόν, το MLS στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του χαμένου χρόνου παιχνιδιού, αρχής γενομένης από τον Φεβρουάριο του 2024, όταν και ξεκινάει η επόμενη αγωνιστική περίοδος. Ο διαθέσιμος χρόνος λοιπόν που θα έχει στη διάθεσή του ένας παίκτης μέχρι να εξέλθει από τον αγωνιστικό χώρο θα είναι μόλις 10 δευτερόλεπτα.

Ωστόσο, θα υπάρχουν και ορισμένες εξαιρέσεις, όπως για παράδειγμα σε περιπτώσεις τραυματισμών και αλλαγών τερματοφυλάκων, σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής του πρωταθλήματος Αμερικής. Ο κανόνας έχει ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία κατά την τελευταία σεζόν του “MLS Next Pro”, με το 99.7% των 3.200 αλλαγών να πραγματοποιούνται εντός 10 δευτερολέπτων.//ΠΜ

MLS Next Pro announced its schedule… and some new rules.

1. Higher seed picks their opponents in the first two rounds of the playoffs (!!!)

2. “Timed Substitution Rule”. A player exiting the game has 10 seconds to get off. If not, his team plays a man down for one minute pic.twitter.com/8e3KfWrxET

— Tom Bogert (@tombogert) March 14, 2023