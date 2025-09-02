Η θρυλική κολυμβήτρια Πάττυ Στογιαννίδου στο Μεσολόγγι - Μεγάλο κολυμβητικό γεγονός στην Τουρλίδα την Κυριακή

Η θρυλική κολυμβήτρια Πάττυ Στογιανίδου που μεταξύ άλλων έχει διασχίσει το κανάλι της Μάγχης θα βρεθεί την Κυριακή (7.9.25) για να πάρει μέρος σε διοργάνωση στην Τουρλίδα.

Το μεγαλύτερο κολυμβητικό γεγονός για την πόλη του Μεσολογγίου και της ευρύτερης περιοχής, που παράλληλα αποτελεί και σκέλος ενός μεγαλύτερου κολυμβητικού γεγονότος, τουλάχιστον για την Δυτική Ελλάδα, του ΙONIAN SWIMMING CHALLENGE, διοργανώνει την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, ο Ναυτικός Όμιλος Μεσολογγίου.

Την Κυριακή θα κολυμπήσουν στα καθαρά και ασφαλή νερά της Τουρλίδας Μεσολογγίου δεκάδες κολυμβητές/τριες και αναμεσά τους μεγάλες προσωπικότητες της Ελληνικής ερασιτεχνικής κολύμβησης.

Ξεχωρίζει η παρουσία της θρυλικής κολυμβήτριας Κλεοπάτρας Στογιαννίδου η οποία φέτος ολοκλήρωσε 2 μεγάλους κολυμβητικούς άθλους.

Ο πρώτος είναι η χειμερινή διάσχιση του Τορωναίου κόλπου (δηλαδή από το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής στο δεύτερο). Θεωρείται ο πιο δύσκολος αγώνας στην Ελλάδα και διεξάγεται κάθε καλοκαίρι η Πάττυ τον ολοκλήρωσε χειμώνα, όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του Ναυτικού Ομίλου.

Το δεύτερο τεράστιο επίτευγμα της , το οποίο χαρακτηρίζεται ως το Έβερεστ της κολύμβησης, είναι ο διάπλους του καναλιού της Μάγχης, τον οποίο επιτυχώς ολοκλήρωσε τον περασμένο Ιούνιο..

«Σας καλούμε να επισκεφθείτε την παραλία της Τουρλίδας να στηρίξετε, να γνωρίσετε και να συνομιλήσετε με τους κολυμβητές/τριες που διασχίζουν το Ιόνιο Πέλαγος κάθε καλοκαίρι και με την παρουσία τους τιμούν την πόλη του Μεσολογγίου και τον ΝΟΜεσολογγίου». υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση των διοργανωτών.

Επιπλέον πληροφορίες:

Ο 11ος κολυμβητικός διάπλους της Λ/Θ, δεν είναι αγώνας αλλά μια γιορτή του Ναυταθλητισμού, που σκοπό έχει την προβολή και ανάδειξη της λιμνοθάλλασσας ως προορισμό εναλλακτικού τουρισμού.

Ο Κολυμβητικός διάπλους θα διεξαχθεί στη θαλάσσια περιοχή της Τουρλίδας.

Πιο αναλυτικά θα υπάρξουν 2 διαδρομές, των 4 και 8 χιλιομέτρων. Οι κολυμβητές των 4 χιλ με εκκίνηση το ιστορικό νησί του Άι Σώστη θα κολυμπήσουν στην ακτογραμμή της λιμνοθάλασσας και θα τερματίσουν στην παραλία της Τουρλίδας. Οι κολυμβητές των 8 χιλ θα ξεκινήσουν από την παραλία Τουρλίδα θα κολυμπήσουν εως το νησί του Αι Σώστη και θα επιστρέψουν.

-Η ώρα εκκίνησης είναι 09,00 το πρωί της Κυριακής 7/9 για τους συμμετέχοντες στον αγώνα τον 8 Χλμ και 10,00 για τους συμμετέχοντες στον αγώνα των 4 Χλμ.

-Όλοι οι κολυμβητές θα έχουν μαζί τους ατομική πορτοκαλί σημαδούρα.

-Η διαδρομή θα σημανθεί με πορτοκαλί και κίτρινες φουσκωτές σημαδούρες και θα υπάρχουν συνοδευτικά σκάφη και επόπτες διαδρομής με καγιάκ σε όλο το μήκος. Στο μέσο της διαδρομής θα υπάρχει σκάφος-σταθμός με νερό.

- Για την ασφάλεια των κολυμβητών θα υπάρχει γιατρός καρδιολόγος και οι αγωνιζόμενοι θα επιβλέπονται από εθελοντική ομάδα διάσωσης.

-Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της τροποποίησης του προγράμματος.

Μετά το πέρας της διοργάνωσης στη παραλία της Τουρλίδας (Μαρόκια) θα γίνουν απονομές.