Η Θέρμια Μαργαρίτα Βάρσου, νέα Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα Αθηνών

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, η Θέρμια, Μαργαρίτα Βάρσου αναλαμβάνει καθήκοντα Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα Αθηνών.

 

Η ανακοίνωση έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση 20 μηνών της Περιφερειακής Αρχής και συνοδεύτηκε από τον καθορισμό των νέων χωρικών και θεματικών Αντιπεριφερειαρχών.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι θέσεις των Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών καλύπτονται ως εξής:

  • Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Γεώργιος Βλάχος
  • Ανατολικής Αττικής: Δημήτριος Δαμάσκος
  • Βορείου Τομέα Αθηνών: Μαργαρίτα Βάρσου
  • Νοτίου Τομέα Αθηνών: Γεωργία (Τζίνα) Αδαμοπούλου
  • Πειραιά: Σταύρος Βοϊδονικόλας
  • Δυτικού Τομέα Αθηνών: Χαράλαμπος (Μπάμπης) Αλεξανδράτος
  • Δυτικής Αττικής: Αθανασία Παπασπύρου
  • Νήσων: Νικόλαος Παπαγεωργίου

Ετικέτες: ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, Θέρμο, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΒΑΡΣΟΥ

