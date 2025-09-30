Η θεατρική ομάδα Ocrivas παρουσίασε το έργο “Αριστερόχειρες” στο Αγρίνιο

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2025, η ερασιτεχνική θεατρική ομάδα Ocrivas παρουσίασε το έργο “Αριστερόχειρες” της Νεφέλης Μαϊστράλη, σε σκηνοθεσία της Αλεξάκη Αφροδίτης, σε μία και μοναδική παράσταση στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αγρινίου.

Η παράσταση ήταν αρχικά ενταγμένη στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου, το οποίο, λόγω εξελίξεων λίγο πριν την προγραμματισμένη έναρξή του, δεν πραγματοποιήθηκε όπως είχε σχεδιαστεί.

Παρ’ όλα αυτά, με τη στήριξη του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αγρινίου, καταφέραμε να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας σε μια γεμάτη αίθουσα, γεμάτη και από ανθρώπους και από θετική ενέργεια.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά:

• Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αγρινίου για την πρόθυμη και ουσιαστική του ανταπόκριση,

• Και, φυσικά, το κοινό που στάθηκε δίπλα μας, με την παρουσία του, τα ενθαρρυντικά του λόγια και το θερμό του χειροκρότημα. Η ανταπόκρισή σας μάς γέμισε χαρά και συγκίνηση.

Συνεχίζουμε με την ίδια αγάπη για το θέατρο, την έκφραση και τη συλλογική δημιουργία.

Με εκτίμηση, Η θεατρική ομάδα Ocrivas

Παρακολουθήστε όλη την παράσταση εδώ:

