Η θεά τύχη χαμογέλασε στο Αγρίνιο - Κέρδισαν στο Λαϊκό Λαχείο 761.000 ευρώ

Η θεά τύχη χαμογέλασε στο Αγρίνιο στη 38η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου, με συνολικά κέρδη 761.000 ευρώ και τον αριθμό 49753 να φέρνει τη μεγάλη νίκη.

Έγινε και αυτό στο Αγρίνιο! Πλουσιότεροι κατά χιλιάδες ευρώ έγιναν κάποιοι Αγρινιώτες το απόγευμα (στις 19.00) της Τρίτης 23.09.25, στους οποίους η «θεά Τύχη» χαμογέλασε διάπλατα, αφού κέρδισαν στο Λαϊκό Λαχείο, που μοίρασε 761.000 ευρώ!

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο πλανόδιος λαχειοπώλης, Κώστας Καψάλης μιλώντας στο sinidisi.gr η κλήρωση είχε ως εξής:

«Η μία πεντάδα από τη δεύτερη σειρά κέρδισε 548.000 ευρώ. Δύο πεντάδες, η μία στην πρώτη και η άλλη στην τρίτη σειρά, κέρδισαν από 54.000 ευρώ η κάθε μία. Επτά πεντάδες στις υπόλοιπες σειρές κέρδισαν από 15.000 ευρώ η κάθε μία».

Ο αριθμός που κερδίζει το μεγάλο ποσό είναι 49753, και συνολικά οι δέκα πεντάδες του πρώτου αριθμού αγγίζουν τα 761.000 ευρώ!

Ο κ. Καψάλης, που προμηθεύεται τα λαχεία από το πρακτορείο του κ. Στασινού στην πλατεία Δημοκρατίας, ευχήθηκε θερμά συγχαρητήρια στους νικητές και δήλωσε ότι είναι χαρά του να τους συγχαρεί και από κοντά, εκφράζοντας την ικανοποίησή του που η τύχη χαμογέλασε σε συμπολίτες του Αγρινίου.