Η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο Αγρίνιο – Αρχίζουν οι «Διαλέξεις με θέα» του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ

Η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου θα βρεθεί στο Αγρίνιο την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου (19:00) προσκεκλημένη του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Το Θέατρο Αγρινίου εγκαινιάζει έναν νέο κύκλο ανοιχτών συναντήσεων με τίτλο «ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΘΕΑ», που φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ζωντανό χώρο ανταλλαγής σκέψεων, έμπνευσης και δημιουργικού διαλόγου.

Με αφετηρία τον θεματικό άξονα της φετινής θεατρικής περιόδου, «Έξοδος», η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, με καλεσμένη την τ. Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Η κ. Σακελλαροπούλου έρχεται στο Αγρίνιο για να μοιραστεί με το κοινό τις εμπειρίες και τα βιώματά της, να συνομιλήσει ανοιχτά για τη δημόσια διαδρομή της και να μας προσκαλέσει σε έναν στοχαστικό διάλογο γύρω από την έννοια της «Εξόδου» — προσωπικής, κοινωνικής και συλλογικής. Μαζί της θα αναλογιστούμε την έξοδο που ο καθένας και η καθεμία μας ονειρεύεται, αλλά ίσως διστάζει να τολμήσει, όπως σημειώνεται σε σχετική ενημέρωση.

Η συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Κωνσταντίνα Βαρσάμη.

Η Κατερίνα Ν. Σακελλαροπούλου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1956. Είναι απόφοιτη του Αρσακείου και πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1978).Διορίσθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κατόπιν διαγωνισμού, ως Εισηγητής το 1982 και προήχθη σε Πάρεδρο το 1988 και σε Σύμβουλο το 2000. Υπηρέτησε ως Πάρεδρος στο Γ’ Τμήμα και ως Σύμβουλος στο Ε’ Τμήμα του Δικαστηρίου.Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής της άδειας (1987-1988) παρακολούθησε μεταπτυχιακά μαθήματα δημοσίου δικαίου στη Γαλλία, στο Πανεπιστήμιο Paris II. Το 2015 προήχθη σε Αντιπρόεδρο και υπηρέτησε στο Γ’ Τμήμα. Το 2018 επελέγη πρώτη γυναίκα Πρόεδρος του Δικαστηρίου, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι τον Φεβρουάριο του 2020.Διετέλεσε Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Δικαστηρίου (1993-1995 και 2000-2001) και Πρόεδρος της Εταιρείας Δικαίου του Περιβάλλοντος (2015-2019). Δίδαξε επί σειρά ετών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Στις 22 Ιανουαρίου του 2020 εξελέγη από την Βουλή των Ελλήνων πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας και ανέλαβε καθήκοντα στις 13 Μαρτίου. Η θητεία της έληξε στις 12 Μαρτίου 2025.Αναγορεύθηκε επίτιμη διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2021), του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου (2022), του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2022), του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (2023), της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου (2024) και του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης (2024).Έχει συγγράψει σειρά άρθρων με θέματα, κυρίως, περιβαλλοντικού και χωροταξικού δικαίου, ισότητας των φύλων, προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων και κατοχύρωσης του κράτους δικαίου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Ώρα έναρξης: 19:00

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ταυτόχρονα με livestreaming από το επίσημο κανάλι του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου στο YouTube, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής όχι μόνο σε όσους δεν μπορούν να παρευρεθούν με φυσική παρουσία, αλλά και στους φίλους του θεάτρου σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.