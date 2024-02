Μία από τις πιο σημαντικές μουσικές βραδιές πραγματοποιήθηκε χθες στο Los Angeles. Τα βραβεία Grammys χάρισαν μοναδικά στιγμιότυπα και λαμπερές εμφανίσεις. Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν όταν η Celine Dion ανέβηκε στη σκηνή ένα χρόνο μετά την αποκάλυψη του πολύ σοβαρού προβλήματος υγείας της. Η διεθνούς φήμης καλλιτέχνιδα κλήθηκε να δώσει το βραβείο στην Taylor Swift, η οποία κέρδισε το τέταρτο δικό της «άλμπουμ της χρονιάς”, κάτι που την καθιστά την καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες διακρίσεις στην εν λόγω κατηγορία.

