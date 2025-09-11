Η συγκινητική επιχείρηση αστυνομικών για τη διακομιδή εγκύου σε κρίσιμη κατάσταση: «Μερικές φορές, κάθε λεπτό μετρά»

Με θάρρος και υπομονή και άψογο συντονισμό, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ σταμάτησαν την κυκλοφορία στον δρόμο για τη διακομιδή εγκύου στο νοσοκομείο που ήταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Στα πλάνα που δημοσίευσε η Ελληνική Αστυνομία στα social media φαίνεται η επιχείρηση των αστυνομικών, που με κόρνες και φωνές προσπαθούν να «καθαρίσουν» τους δρόμους ώστε να περάσει το αυτοκίνητο της εγκύου και να φτάσει έγκαιρα στο νοσοκομείο.

Μέσα στο αυτοκίνητο είναι η έγκυος που ουρλιάζει από τους πόνους. Δίπλα της οδηγεί ο σύζυγός της.

«Φύγε, μπες μπροστά, κάνε δεξιά, ευθεία για Κρατικό Νίκαιας, έφυγες» ακούγονται να φωνάζουν οι αστυνομικοί από την ένταση της στιγμής.

Δείτε το βίντεο:

https://twitter.com/i/status/1965850299039412609

newsit.gr