Η συγκινητική ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τα θύματα της Θύρας 7

Η “ερυθρόλευκη” ΚΑΕ δεν ξέχασε τα θύματα της Θύρας 7 και με αφορμή την 43η επέτειο έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πέρασαν 43 χρόνια από εκείνη την αποφράδα ημέρα που βύθισε στην θλίψη ολόκληρη την Ελλάδα. Και πώς να γίνει διαφορετικά, όταν στις 8 Φεβρουαρίου του 1981 χάθηκαν 21 ψυχές στην Θύρα 7 μετά την νίκη του Ολυμπιακού με 6-0 επί της ΑΕΚ στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης”.

Το δικό της, λιτό αλλά άκρως περιεκτικό μήνυμα για την επέτειο της τραγωδίας της Θύρας 7 έστειλε η ΚΑΕ των Πειραιωτών, αναρτώντας μία φωτογραφία, που έγραφε πάνω «Θύρα 7, 8.2.81, Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε!», συνοδευόμενη με τη λεζάντα στα αγγλικά: «Θα παραμείνετε στις καρδιές μας για πάντα».

8/2/1981

~ You will remain in our hearts forever. ~#NeverForgotten #NeverForgotten1981 #OlympiacosBC pic.twitter.com/TCVOpiGQfT

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) February 8, 2024