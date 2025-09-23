Η στιγμή που Ρομά αγκαλιάζει ηλικιωμένη και της αρπάζει την αλυσίδα από το λαιμό

Συγκλονίζει η ανάρτηση του γιου μία ηλικιωμένης με βίντεο που δείχνει την στιγμή που Ρομά την αγκαλιάζει και της αρπάζει την αλυσίδα από το λαιμό.

Χειροπέδες σε δύο μέλη συμμορίας που έβαζαν στο στόχαστρο ηλικιωμένους και τους αφαιρούσαν χρυσές αλυσίδες από τον λαιμό πέρασαν προ ημερών στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά.

Οι δύο συλληφθέντες, μία 37χρονη και ένας 48χρονος, μαζί με ακόμη δύο άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται -άπαντες Ρομά-, προσέγγιζαν τους ηλικιωμένους προσποιούμενοι φιλικά τους πρόσωπα και με τη μέθοδο του εναγκαλισμού, αφαιρούσαν από την κατοχή τους χρυσές αλυσίδες που φορούσαν στον λαιμό τους.

Χαρακτηριστικό είναι το παρακάτω βίντεο στο οποίο έχει αποτυπωθεί η δράση της 37χρονης. Το υλικό δημοσιεύθηκε στο Facebook από τον γιο μίας ηλικιωμένης που έπεσε θύμα της συμμορίας.

Δείτε το βίντεο:

Όπως φαίνεται και στις εικόνες, η γυναίκα κάθεται αμέριμνη έξω από το σπίτι της όταν η 37χρονη την προσεγγίζει και, προσποιούμενη ότι τη γνωρίζει, την αγκαλιάζει και της αφαιρεί με «μαεστρικό τρόπο» τη χρυσή αλυσίδα που φορά στον λαιμό της.

Από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, εξιχνιάστηκαν συνολικά δύο περιπτώσεις κλοπών και περίπτωση ληστείας σε Νίκαια και Κορυδαλλό.

Επιπλέον, για τη 37χρονη διαπιστώθηκε ότι σε βάρος της εκκρεμούσε βούλευμα με το οποίο διατασσόταν η σύλληψή της, για τα αδικήματα της κλοπής και της ληστείας.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοχή και τις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των 1.600 ευρώ καθώς και κάμερες οι οποίες κατέγραφαν τους εξωτερικούς χώρους των σπιτιών τους, προκειμένου να ενημερώνονται οι κατηγορούμενοι σε περίπτωση εμφάνισης της Αστυνομίας.

Πηγή: protothema.gr