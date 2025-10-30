Η στιγμή που οδηγός συνθλίβει τροχονόμο – Μπέρδεψε το φρένο με το γκάζι

Συγκλονίζει βίντεο από την Αγία Πετρούπολη στη Ρωσία, όπου μια γυναίκα οδηγός μπέρδεψε το φρένο με το γκάζι και συνέθλιψε τροχονόμο, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Το τροχαίο, που καταγράφηκε από κάμερα, δείχνει τη στιγμή που ο αστυνομικός συνθλίβεται ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα.

Η γυναίκα μπέρδεψε το φρένο με το γκάζι

Στο βίντεο φαίνεται ο τροχονόμος να στέκεται μπροστά σε ένα λευκό τζιπ, δίνοντας οδηγίες στην οδηγό. Ξαφνικά το όχημα κινείται προς τα εμπρός, παρασύρει τον αστυνομικό και τον πιέζει πάνω σε άλλο σταματημένο αυτοκίνητο. Ο προφυλακτήρας του τζιπ τον χτυπά με δύναμη, συνθλίβοντας το κάτω μέρος του σώματός του.

Η οδηγός, όπως φαίνεται στο βίντεο, μένει ακίνητη για αρκετά δευτερόλεπτα σε κατάσταση σοκ. Ο συνεπιβάτης της προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα, ενώ ο τροχονόμος καταρρέει στο οδόστρωμα.

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ο τροχονόμος

Ο τραυματισμός του αστυνομικού χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σοβαρός. Οι γιατροί δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του, εκφράζοντας φόβους ότι ίσως δεν μπορέσει να περπατήσει ξανά. Σύμφωνα με τις αρχές, η οδηγός κατέθεσε ότι μπέρδεψε τα πεντάλ του αυτοκινήτου, προκαλώντας άθελά της το τρομακτικό ατύχημα.

Το βίντεο της σύγκρουσης κάνει τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας οργή και συγκίνηση για τον άτυχο τροχονόμο που εκτελούσε το καθήκον του.

Πηγή: parapolitika.gr