Η στιγμή που ο 20χρονος γιος του επιχειρηματία παρασύρει αστυνομικό στο κέντρο της Αθήνας

Τη στιγμή που ο 20χρονος γιος του επιχειρηματία παρέσυρε και τραυμάτισε αστυνομικό που τον σταμάτησε για έλεγχο στο κέντρο της Αθήνας μετά από καταδίωξη, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Στο βίντεο φαίνεται το όχημα της ΕΛΑΣ με συμβατικές πινακίδες αλλά με φάρο να σταματά και από αυτό να αποβιβάζονται δύο αστυνομικοί για έλεγχο.

Τότε η Mercedes AMG που οδηγούσε ο 20χρονος φαίνεται να κάνει μια κίνηση για να περάσει από αριστερά το όχημα της αστυνομίας παρασέρνοντας τον αστυνομικό που βρέθηκε στον δρόμο της.

Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί του Εκβιαστών παρατήρησαν ότι ο νεαρός, οδηγώντας μία Mercedes AMG, συμμετείχε σε μία «κόντρα» με ένα Ford Fiesta ST και θέλησαν να τους ελέγξουν.

Τους έκαναν σήμα ωστόσο οι δύο οδηγοί δεν υπάκουσαν και ανέπτυξαν ταχύτητα προκειμένου να διαφύγουν. Ακολούθησε καταδίωξη κατά την οποία ο οδηγός του Fiesta ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Αντίθετα, ο 20χρονος έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και χτύπησε με το αυτοκίνητό του έναν αστυνομικό με αποτέλεσμα ο τελευταίος να μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Στη συνέχεια γκάζωσε και χάθηκε στα στενά.

Οι αστυνομικοί συνέχισαν τις αναζητήσεις και τελικά τον εντόπισαν κοντά στο Χίλτον όπου τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Στο βίντεο που παρουσίασε το protothema.gr διακρίνεται το όχημα του 20χρονου να μπαίνει στην οδό Αρκαδίας, από πίσω να ακολουθεί ο άλλος οδηγός, με τον οποίον έκαναν κόντρες νωρίτερα στον Κηφισό, και σε απόσταση αναπνοής δύο, συμβατικά οχήματα της Αστυνομίας που τους κυνηγούν. Τα οχήματα έχουν αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα και 50 μέτρα μετά ο 20χρονος παρασέρνει με το αυτοκίνητό του τον αστυνομικό ο οποίος τον καλεί να σταματήσει.

