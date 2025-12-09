Η Στεφανία Ντούλια από το Αγρίνιο οδήγησε τους «Πάνθηρες» του ΑΠΘ σε παγκόσμια πρωτιά!

Από το Αγρίνιο κατάγεται η Στεφανία Ντούλια, αρχηγός της ομάδας «Πάνθηρες» του ΑΠΘ, που κατέκτησε την πρώτη θέση σε διαγωνισμό για τη σχεδίαση και αγωνιστική απόδοση μοτοσικλέτας.

Η Στεφανία Ντούλια, φοιτήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου είναι η αρχηγός της εξαιρετικά φιλόδοξης και δημιουργικής ομάδας.

Ένα ενδιαφέρον αφιέρωμα για την επιτυχία τους έκανε η εφημερίδα «Καθημερινή»:

Τα μέλη της ομάδας Panther Racing με τη μοτοσικλέτα τους, στην πίστα MotorLand Aragon της Ισπανίας, από όπου έφυγαν με το μεγαλύτερο βραβείο «Best MotoStudent Team Overall» ως η καλύτερη φοιτητική ομάδα όλων των κατηγοριών του διαγωνισμού MotoStudent 2025.

Η Στεφανία Ντούλια, ο Λάμπρος Αλμπάνης, ο Ανδριανός Γιαγλάρας, η Ιωάννα Νίνα Γιάκατη, η Ζωή Γιαννιού, η Κωνσταντίνα Δόξα, η Βασιλική Βλάχου, ο Χρήστος Κουφός, ο Γιώργος Ψάρρας, η Χριστιάνα Σινανά και Δημήτρης Λιατίφης πήραν θέση πίσω από τη μοτοσικλέτα και άφησαν τον αληθινό ενθουσιασμό τους να αποτυπωθεί στη φωτογραφική κάμερα. Είναι φοιτητές των τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών καθώς και Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αποτελούν την ομάδα του ιδρύματος «Panther Racing», που κατέκτησε την πρώτη θέση στον παγκόσμιο διαγωνισμό MotoStudent 2025, ο οποίος πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην πίστα MotorLand Aragon της Ισπανίας. Συγκεκριμένα, ανάμεσα σε 32 πανεπιστημιακές ομάδες από διάφορες χώρες του κόσμου (Ιταλία, Ισπανία, Ινδία, ΗΠΑ κ.ά.) η Panther Racing ξεχώρισε, κατακτώντας το μεγαλύτερο βραβείο «Best MotoStudent Team Overall» ως η καλύτερη φοιτητική ομάδα όλων των κατηγοριών του διαγωνισμού.

Το MotoStudent είναι διεθνής διαγωνισμός που φέρνει φοιτητές μηχανολογίας και συναφών ειδικοτήτων από πανεπιστήμια όλου του κόσμου σε ένα μοναδικό περιβάλλον αγωνιστικής μηχανικής. Οι ομάδες καλούνται να σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν και να οδηγήσουν μία πλήρως αγωνιστική μοτοσικλέτα, αξιολογούμενες τόσο για το τεχνικό όσο και για το αγωνιστικό τους κομμάτι: σχεδίαση, καινοτομία, οικονομικό πλάνο και παρουσίαση, επιδόσεις στην πίστα-επιτάχυνση, φρενάρισμα, χρόνος γύρου και συνολική οδηγική συμπεριφορά.

«Ο διαγωνισμός χορηγεί στις ομάδες κινητήρες, φρένα, λάστιχα. Εμείς σχεδιάζουμε τα μέρη της μηχανής και τα δίνουμε για να κατασκευαστούν σε εξωτερικά μηχανουργεία. Κατόπιν, αφού παραλάβουμε κάθε κομμάτι, τα συναρμολογούμε», παρατηρεί, μιλώντας στην «Καθημερινή», η Στεφανία Ντούλια, φοιτήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου και αρχηγός της ομάδας. Ο διαγωνισμός οργανώνεται κάθε δύο χρόνια και η Στεφανία είχε συμμετάσχει και το 2023. «Επίσης, οι ομάδες πρέπει να παρουσιάσουν ένα business plan για την αξιοποίηση της μηχανής», λέει η Στεφανία. Επίσης, αξιολογείται και το αγωνιστικό κομμάτι της μοτοσικλέτας που κατασκεύασε κάθε πανεπιστημιακή ομάδα.

Το αγωνιστικό κομμάτι ανέλαβε ο Λάμπρος Αλμπάνης. Εκείνος οδήγησε τη μηχανή, για να δείξει τις αρετές της στο γρήγορο και αξιόπιστο φρενάρισμα, στην επιτάχυνση, στη σταθερότητα στα εμπόδια του οδοστρώματος. Μάλιστα, ο Λάμπρος πήρε την αντίστοιχη άδεια οδήγησης μηχανής, η οποία διαφέρει από το γνωστό μας δίπλωμα. Χορηγείται από την αρμόδια ομοσπονδία και ο υποψήφιος αξιολογείται στην οδηγική συμπεριφορά σε συνθήκες κούρσας.

Στα δύο μέρη των εξετάσεων, το θεωρητικό και το αγωνιστικό, η ελληνική ομάδα συγκέντρωσε συνολικά 832 βαθμούς με άριστα το 1.000. «Η συμμετοχή, και φυσικά η διάκριση, στον διαγωνισμό είναι πολύ σημαντική τόσο διότι μας δίνει εμπειρία, αλλά και γιατί αναγνωρίζεται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό», αναφέρει η Στεφανία. «Η ομάδα απέδειξε ότι η ελληνική φοιτητική μηχανολογία μπορεί να σταθεί ισάξια και να ξεχωρίσει ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες του κόσμου και να φέρει την Ελλάδα στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου», τονίζουν τα μέλη της φοιτητικής ομάδας.

Επιστημονικός υπεύθυνος της ομάδας είναι ο αν. καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Δημήτριος Γιαγκόπουλος, με βοηθό τον υποψήφιο διδάκτορα Γιώργο Καρυοφύλλα.