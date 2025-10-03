Η Σταρακά συγχαίρει τους «χρυσούς» Νάσο Γκαβέλα και Δημήτρη Χρυσάφη στο Πρωτάθλημα Παραστίβου

Συγχαρητήρια δήλωση της Χριστίνας Σταρακά υπεύθυνης Κ.Τ.Ε. Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, του Τομέα Αθλητισμού και του Δικτύου Ομοσπονδιών και Αθλητικών Σωματείων για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από τον Νάσο Γκαβέλα και τον Δημήτρη Χρυσάφη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παραστίβου.

Η συγχαρητήρια ανακοίνωση:

Ο Νάσος Γκαβέλας, με τον συνοδό του Δημήτρη Χρυσάφη, μας έκανε για ακόμη μία φορά υπερήφανους, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. Τ11 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παραστίβου στο Νέο Δελχί - το 2ο στην καριέρα του. Ο 25χρονος δις παραολυμπιονίκης, με χρόνο 10.96, επιβεβαίωσε την παγκόσμια κλάση του, χαρίζοντας στην Ελλάδα το πρώτο της χρυσό στη διοργάνωση.

Η νίκη αυτή δεν είναι απλώς ένας ακόμη τίτλος. Είναι η απόδειξη ότι η δύναμη της θέλησης, η επιμονή και η πίστη στις δυνατότητές μας μπορούν να υπερβούν κάθε όριο και κάθε εμπόδιο. Ο Νάσος Γκαβέλας δεν είναι μόνο ένας σπουδαίος αθλητής· είναι σύμβολο του αδιάκοπου αγώνα για διάκριση απέναντι σε κάθε δυσκολία και φάρος έμπνευσης για κάθε άνθρωπο που παλεύει με αξιοπρέπεια και πάθος για τα όνειρά του.

Η μέχρι τώρα συγκομιδή των πέντε μεταλλίων, με κορυφαία τη διάκριση του Νάσου Γκαβέλα, μας γεμίζει περηφάνια και αισιοδοξία: το ασημένιο του Θανάση Κωνσταντινίδη (σφαιροβολία F32) και τα χάλκινα των Αλέξανδρου Σκούρτη (400μ. Τ38), Κωνσταντίνου Τζούνη (δισκοβολία F56) και Λήδας Μανθοπούλου (100μ. Τ38).

Η Πολιτεία οφείλει να στέκεται δίπλα στους παραολυμπιονίκες μας έμπρακτα - όχι μόνο στις στιγμές πανηγυρισμού, αλλά και στην καθημερινή τους προσπάθεια για ισότητα, προσβασιμότητα κι αξιοκρατία, στο δικαίωμά τους στην προπόνηση, στη διάκριση, στη ζωή.

Η Ελλάδα που θέλουμε είναι η Ελλάδα που αναγνωρίζει και στηρίζει τη δύναμη της ψυχής.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στον Νάσο Γκαβέλα, στον Δημήτρη Χρυσάφη και σε ολόκληρη την ελληνική αποστολή.