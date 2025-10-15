Η Σταρακά συγχαίρει την 2η θέση της Εθνικής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Taekwondo

Συγχαρητήρια δήλωση της Χριστίνας Σταρακά υπεύθυνης Κ.Τ.Ε. Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, του Τομέα Αθλητισμού και του Δικτύου Ομοσπονδιών και Αθλητικών Σωματείων για την 2η θέση της Εθνικής Ομάδας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Taekwondo ITF.

Η Ελλάδα για άλλη μία φορά κατέκτησε κορυφές! Έγραψε ιστορία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Taekwondo ITF, το οποίο διεξήχθη στο Τζέσολο της Ιταλίας καθώς για πρώτη φορά ανέβηκε στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης με 17 χρυσά, 23 ασημένια και 39 χάλκινα μετάλλια.

Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές, στις αθλήτριες, στους προπονητές και στις προπονήτριες της Εθνικής Ομάδας, αλλά και σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτήν τη σπουδαία εθνική επιτυχία.

Μια επιτυχία που αποτελεί το επιστέγασμα της σκληρής δουλειάς, της αφοσίωσης, της συλλογικής προσπάθειας, της πειθαρχίας και του σεβασμού – αξιών που ταυτίζονται με το όραμα μιας δίκαιης και συμπεριληπτικής κοινωνίας.

Ως ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, πιστεύουμε ότι η ισότητα και η κοινωνική δικαιοσύνη οφείλουν να είναι παρούσες σε κάθε πτυχή της ζωής – μαζί και στον αθλητισμό. Γι’ αυτό και διαχρονικά υποστηρίζουμε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες, τυπικούς και μη, όλων των αθλημάτων, ερασιτεχνικών κι επαγγελματικών, ολυμπιακών και μη. Γιατί κάθε προσπάθεια, κάθε όνειρο και κάθε αγώνας για την κορυφή μετράει το ίδιο. Μέλημά μας είναι ο αθλητισμός που ενώνει, που εμπνέει, που δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους, που υπηρετεί κοινά ιδανικά, με στόχο την αποδοχή και την ένταξη όλων, ισότιμα, σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής.

Ως ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, συνεχίζουμε να διεκδικούμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τον αθλητισμό, που να ανταποκρίνεται στην προσπάθεια και τα όνειρα όλων, χωρίς αγκυλώσεις και στεγανά.