Η Σταρακά αναδεικνύει τα θέματα στελέχωσης στην στρατιωτική βάση του Ακτίου

Η βουλευτής Χριστίνα Σταρακά φέρνει στη Βουλή τα σοβαρά προβλήματα στελέχωσης στη στρατιωτική βάση του Ακτίου εκφράζοντας ανησυχίες για την ασφάλεια των αεροπορικών πτήσεων.

Η ανακοίνωση:

Αγαπητές/οί συναδέλφισσες/οί,

κατόπιν της τελευταίας επιστολής μας για τα προβλήματα που προκύπτουν με την εξυπηρέτηση των πολιτικών αερομεταφορών, απευθυνθήκαμε στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ώστε να μας ενημερώσει δια ζώσης για τα ερωτήματα που θέσαμε. Δυστυχώς, μέχρις στιγμής, δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον από την πλευρά του εν λόγω Υπουργείου ώστε να πραγματοποιηθεί επίσημη συνάντηση, προκειμένου να μεταφέρουμε την πραγματική εικόνα.

Μάλλον δεν αντιλαμβάνονται ότι το θέμα δεν αφορά απλά ένα αίτημα «συνδικαλιστικού» χαρακτήρα αλλά την διασφάλιση ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΖΩΩΝ...!!!!!!

Το ΔΣ της Ένωσης χαιρετίζει την Κοινοβουλευτική πρωτοβουλία της Βουλευτού Αιτωλοακαρναίας κ. Χριστίνας Σταρακά μέσω της οποίας τίθενται συγκεκριμένα ερωτήματα προς τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών:

Συνεχίζουμε όλοι μαζί, δυναμικά και με επιχειρήματα ..... ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ.....!!!!!!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Χονδρογιάννης Βασίλειος Καραθάνος Γεώργιος

Ακολουθεί η επιστολή της Χριστίνας Σταρακά προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χ. Δήμα:

ΘΕΜΑ: Επικίνδυνες ελλείψεις στελέχωσης και λειτουργίας στην Υποστήριξη Πολιτικών Αερομεταφορών στο Αεροδρόμιο Ακτίου

Κύριε Υπουργέ,

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (ΕΣΠΕΑΙΤ), με επίσημη επιστολή της, την όποια έχει κοινοποιήσει προς εσάς, έχει εκφράσει σοβαρές και τεκμηριωμένες ανησυχίες σχετικά με τις συνθήκες στελέχωσης και υποστήριξης των πολιτικών αερομεταφορών στο Αεροδρόμιο του Ακτίου, το οποίο αποτελεί Αεροδρόμιο Κοινής Χρήσης, λειτουργώντας εντός στρατιωτικής βάσης.

Η επιστολή αναδεικνύει συγκεκριμένα προβλήματα που αφορούν:

Την ανεπαρκή στελέχωση του Πύργου Ελέγχου (TWR, APP, GND) κατά την τουριστική περίοδο, με αποτέλεσμα την υπερεργασία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, σε πλήρη αντίθεση με τις προβλέψεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, καθώς και των συστάσεων της EASA. Την αδυναμία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να προσαρμόσει τη στελέχωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πολιτικής αεροπορίας, παρότι το 70-80% της πτητικής δραστηριότητας αφορά πολιτικές πτήσεις. Προβλήματα στην συντήρηση των κοινών υποδομών του αεροδρομίου ή την άμεση αποκατάσταση βλαβών, λόγω έλλειψης προσωπικού αντίστοιχων ειδικοτήτων, με σοβαρές συνέπειες για την ασφάλεια πτήσεων και τον τουρισμό της περιοχής. Έλλειψη αποτελεσματικού συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων (ΠΑ – ΥΠΑ – Παραχωρησιούχος – ΑΠΑ) για την υλοποίηση του θεσμικού πλαισίου συνεργασίας. Απουσία σαφών ενεργειών ή εισηγήσεων από εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου (ΑΠΑ, ΥΠΑ) προς το ΓΕΑ και το ΥΠΕΘΑ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Την απάντηση του YΠΕΘΑ, σε προηγούμενη επιστολή της ΕΣΠΕΑΙΤ, στην οποία δηλώνει ότι η στελέχωση της στρατιωτικής βάσης δεν αυξομειώνεται με βάση τις πολιτικές αερομεταφορές, αλλά αποκλειστικά και μόνο με το αν προκύψουν επιχειρησιακές ανάγκες της Π.Α.

Με βάση τα ανωτέρω και με δεδομένο ότι η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) αποτελούν εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου σας, και έχουν ρόλο εποπτείας, πιστοποίησης και ελέγχου σε θέματα αερομεταφορών, τίθενται κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν την ασφάλεια πτήσεων, τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά και τη συνολική αξιοπιστία της χώρας μας στον τομέα των πολιτικών αερομεταφορών.

Επειδή η διασφάλιση της ασφάλειας πτήσεων δεν είναι διαπραγματεύσιμη, ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΡΑΚΑ Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Επειδή το Αεροδρόμιο Ακτίου, το οποίο εξυπηρετεί σημαντικό όγκο τουριστικών και εμπορικών πτήσεων στη Δυτική Ελλάδα, δεν μπορεί να λειτουργεί με ελλείψεις προσωπικού, ασυνεννοησία μεταξύ των φορέων και έλλειψη λογοδοσίας,

Επειδή στα πλαίσια της αρμοδιότητάς σας, οφείλετε να αναλάβετε πρωτοβουλία πριν προκύψει σοβαρό αεροπορικό συμβάν με ανυπολόγιστες συνέπειες

Ερωτάστε κ. Υπουργέ:

Έχει γνώση το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών των σοβαρών προβλημάτων στελέχωσης και υπερεργασίας στον Πύργο Ελέγχου του Αεροδρομίου Ακτίου, που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση πολιτικών πτήσεων; Έχουν υποβληθεί σχετικές αναφορές ή εισηγήσεις από την ΑΠΑ ή την ΥΠΑ προς το ΥΠΕΘΑ και το ΓΕΑ, με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και της ασφάλειας πτήσεων στο Ακτίου; Υπάρχουν επίσημα πορίσματα ή παρατηρήσεις από επιθεωρήσεις που έχουν διενεργηθεί από κοινού με την EASA, και αν ναι, τι ενέργειες έχουν δρομολογηθεί για την αντιμετώπιση των ελλείψεων; Ποια είναι η θέση του Υπουργείου σας ως προς την άρνηση του ΥΠΕΘΑ να στελεχώνει επαρκώς τις μονάδες που εξυπηρετούν πολιτικές αερομεταφορές, επικαλούμενο αποκλειστικά στρατιωτικές ανάγκες; Προτίθεστε να συγκαλέσετε άμεσα συντονιστικό όργανο, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων (ΠΑ – ΥΠΑ – ΑΠΑ – Παραχωρησιούχου), ώστε να αντιμετωπιστούν τα κρίσιμα προβλήματα λειτουργίας του Αεροδρομίου Ακτίου; Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε για την προστασία των εργαζομένων που υπηρετούν υπό καθεστώς υπερκόπωσης και την αποτροπή ενδεχόμενων δυστυχημάτων λόγω ανθρώπινου λάθους;

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2025

Η ερωτώσα Βουλευτής

Χριστίνα Σταρακά