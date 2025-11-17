Η Σοφία Ανδρικούλα εύχεται στο δικό της προωράκι – Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας

Με μια τρυφερή φωτογραφία, η πρώην Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού, Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων Δήμου Αμφιλοχίας, Σοφία Ανδρικούλα τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας, στέλνοντας μήνυμα αγάπης και δύναμης στο δικό της προωράκι και σε όλους τους μικρούς μαχητές.

Σε σχετική ανάρτηση της κ. Ανδρικούλα αναφέρεται:

«17 Νοεμβρίου – Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας, Μας υπενθυμίζει τη δύναμη της ανθρωπιάς…

Οι μικροί μαχητές μας διδάσκουν πως, με αγάπη και φροντίδα, μπορούμε να ξεπεράσουμε οποιοδήποτε εμπόδιο. Στέλνουν ενα μηνυμα ελπίδας, δύναμης και αλληλεγγύης, καθώς εμαθαν να μάχονται από την πρώτη τους ανάσα…

Στέκομαι και εγώ δίπλα στο δικό μου προωράκι, στο δικό μου θαύμα, στον δικό μου ήρωα!!»