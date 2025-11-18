Η Ρομπέρτα Μετσόλα κρατά τη σημαία του Μεσολογγίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μια στιγμή υψηλού συμβολισμού για το Μεσολόγγι στις Βρυξέλλες, όπου η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα κράτησε τη σημαία της Ιερής Πόλης, κατά την εκδήλωση για τα 200 χρόνια από την Έξοδο.

Ένα ευχάριστο και τιμητικό απρόοπτο συνέβη κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.

Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, βρέθηκε στην εκδήλωση και ο Δήμαρχος Μεσολογγίου την προσκάλεσε επί σκηνής, προσφέροντάς της ένα πολυτελές ανάτυπο του «Ύμνου εις την Ελευθερίαν» και τη σημαία του Δήμου.

Η κα Μετσόλα εντυπωσιάστηκε και ζήτησε η ίδια να φωτογραφηθεί με το πάνελ των ομιλητών, κρατώντας τη σημαία της Ιερής Πόλης — μια στιγμή υψηλού συμβολισμού για το Μεσολόγγι, στο κέντρο της Ευρώπης.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με ιδιαίτερη παρουσίαση σε μία ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα, με την παρουσία Ευρωβουλευτών, ακαδημαϊκών, διπλωματών και δεκάδων μελών της ελληνικής κοινότητας του Βελγίου. Το πρόγραμμα τίμησε τον φιλελληνισμό και τη διαχρονική σημασία της Ιερής Πόλης Μεσολογγίου στην ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία.