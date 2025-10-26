Η πρώτη γιορτή ελιάς στη Σπολάϊτα είναι γεγονός – «Εγκαινιάστηκε» μια νέα προσπάθεια που φιλοδοξεί να γίνει θεσμός

Στο Αγρίνιο 37 νέοι από 6 χώρες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος “Μονοπάτι της Ελιάς”

Με ελιές που υπάρχουν στην περιοχή και ξεπερνούν κατά πολύ τα 100 χρόνια ζωής η Σπολάϊτα επιβεβαιώνει τη διαχρονική της σχέση με την ελιά και το ελαιόλαδο. Στόχος της διοργάνωσης αυτής είναι να εξελιχθεί σε «σήμα κατατεθέν» για την Σπολάϊτα, να ενώσει τις γενιές και να διδάξει τους νεότερους ό,τι αφορά την ελιά και το ελαιόλαδο.