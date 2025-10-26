Η πρώτη γιορτή ελιάς στη Σπολάϊτα είναι γεγονός – «Εγκαινιάστηκε» μια νέα προσπάθεια που φιλοδοξεί να γίνει θεσμός

206
Η πρώτη γιορτή ελιάς στη Σπολάϊτα είναι γεγονός! Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, στη Σπολάιτα, η 1η Γιορτή Ελιάς, μια εκδήλωση αφιερωμένη στην ελιά και το ελαιόλαδο — σύμβολα ευφορίας, υγείας και παράδοσης του τόπου μας. Με αυτή τη γιορτή «εγκαινιάζεται» μια νέα προσπάθεια που φιλοδοξεί να γίνει θεσμός.
Η πρωτοβουλία ελήφθη από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Σπολάϊτας «Η Αγίας Παρασκευή», το οποίο επιδιώξε στο πλαίσιο της διοργάνωσης να συνδυάσει τη διασκέδαση με την παράδοση και την ενημέρωση γύρω από την ελαιοκαλλιέργεια, η οποία είναι μια επαγγελματική δραστηριότητα που έχει ρίζες στο μακρινό παρελθόν και έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Σπολάϊτα και την ευρύτερη περιοχή.
Με ελιές που υπάρχουν στην περιοχή και ξεπερνούν κατά πολύ τα 100 χρόνια ζωής η Σπολάϊτα επιβεβαιώνει τη διαχρονική της σχέση με την ελιά και το ελαιόλαδο. Στόχος της διοργάνωσης αυτής είναι να εξελιχθεί σε «σήμα κατατεθέν» για την Σπολάϊτα, να ενώσει τις γενιές και να διδάξει τους νεότερους ό,τι αφορά την ελιά και το ελαιόλαδο.
Η γιορτή προσέλκυσε πλήθος επισκεπτών από τη Σπολάιτα και τις γύρω περιοχές, που είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν παραδοσιακά εδέσματα, να απολαύσουν μουσική και χορούς, και να συμμετάσχουν σε ένα γνήσιο πανηγύρι πολιτισμού και γεύσεων. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτιστικοί και αγροτικοί φορείς, καθώς και πολλοί φίλοι της παράδοσης, συμβάλλοντας με τον δικό τους τρόπο στη ζωντανή και φιλόξενη ατμόσφαιρα της γιορτής.