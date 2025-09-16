Η πρώτη αντίδραση της Σεμερτζίδου μετά τη δέσμευση της περιουσίας της για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

Να κρατήσει χαμηλά τους τόνους προσπαθεί η πρώην πολιτευτής της ΝΔ Πόπη Σεμερτζίδου μετά τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της και μελών της οικογενείας της για την πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το protothema.gr επικοινώνησε με την κυρία Σεμερτζίδου η οποία είπε «δεν θέλω να κάνω καμιά δήλωση και ζητάω σεβασμό. Την υπόθεση θα την χειριστούν οι δικηγόροι μας».

Αυτή είναι η πρώτη δέσμευση σε βάρος ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο που έχει συνταράξει την χώρα με τις αποκαλύψεις και αφορά σε πρόσωπα που λάμβαναν τεράστιες επιδοτήσεις χωρίς να τις δικαιούνται σύμφωνα με την έρευνα .

Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, δέσμευσε περιουσιακά στοιχεία της Πόπης Σεμερτζίδου, του συντρόφου της και προσώπου της οικογένειά της, όπως Ferrari, Porsche και άλλα 30 αυτοκίνητα καθώς και 11 ακίνητα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι ελεγχόμενοι για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως το 2024 φέρονται να έχουν εισπράξει από επιδοτήσεις συνολικά 2,6 εκατομμύρια ευρώ, αλλα ελέγχονται για τα 1,5 εκατ. ευρώ , σύμφωνα με την Αρχή.

Πόρισμα στην Ευρωπαϊκή εισαγγελία

Επιπροσθέτως ο κ. Βουρλιώτης συνέταξε πόρισμα για την εν λόγω υπόθεση το οποίο διαβίβασε ήδη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα κακουργήματα της απάτης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Επίσης, ο κ. Βουρλιώτης έχει ζητήσει από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές να ερευνήσουν για τα υπόλοιπα χρήματα που έχουν στην κατοχή τους, τα οποία ανέρχονται περίπου σε ακόμα 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ έχει ζητήσει να ερευνηθεί αν για την είσπραξη των επίμαχων ποσών χρησιμοποιήθηκαν τυχόν πλαστά ή εικονικά τιμολόγια. Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αναμένει τα ευρήματα της φορολογικής αρχής συνεχίζοντας το έργο της για την πλήρη διερεύνηση της επίμαχης υπόθεσης.

Η κυρία Σεμερτζίδου είχε παραιτηθεί τον Αύγουστο από τη θέση της συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων της γραμματείας Αγροτικών Φορέων της ΝΔ και από 5 Αυγούστου , την ημέρα παραίτησής της δηλαδή, έχει ανασταλεί η ιδιότητα μέλους της ΝΔ.

Η οικογενειακή κτηνοτροφική επιχείρηση με τα 1000 βοοειδή

Το ζευγάρι είχε περιγράψει στο παρελθόν, στο πλαίσιο ρεπορτάζ για την «Υπαιθρο Χώρα», πώς μεταφέρουν σχεδόν 1.000 βοοειδή από την Καλαμπάκα σε βοσκοτόπια στο Μέτσοβο. Η διαδρομή, έλεγαν, γίνεται πεζή, συνοδεία δέκα ανθρώπων και… 36 σκύλων, αλλά και με drones, ώστε να εντοπίζονται γελάδες που τυχόν θα ξέμεναν στη διαδρομή.

Όπως ανέφερε το ίδιο ρεπορτάζ, τα κοπάδια μεταφέρονταν στις Μηλιές του Μετσόβου, όπου υπάρχουν 47.000 στρέμματα βοσκοτόπων. Στα χειμαδιά της Καλαμπάκας τα ζώα βόσκουν και εκτρέφονται μαζί με 1.000 αιγοπρόβατα σε μια έκταση 6.500 στρεμμάτων, ενώ για να μπορέσει να καλύψει στο σύνολο τις διατροφικές ανάγκες των ζώων τη χειμερινή περίοδο, ο Χρήστος Μαγειρίας καλλιεργεί περίπου 300 στρέμματα με μηδική και βρώμη.

Η Ferrari του Χρήστου Μαγειρία, πάντως, δεν απασχόλησε τώρα για πρώτη φορά, επειδή η Πόπη Σεμερτζίδου έκανε αναρτήσεις στο τιμόνι της. Το 2015 στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης της Ασφάλειας Αττικής για αρχαιοκαπηλία είχε γίνει έρευνα σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις του Μαγειρία.

Ζητούν με αγωγές τα χρήματά τους πίσω οι κτηνοτρόφοι

Την ίδια ώρα, στην αντεπίθεση περνούν οι κτηνοτρόφοι σε ολόκληρη την Ελλάδα καθώς θεωρούν πως τα τελευταία χρόνια έχουν χάσει πολλά χρήματα λόγω της υπόθεσης με τον ΟΠΕΠΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, κτηνοτρόφοι από την Βόρεια Ελλάδα έχουν απευθυνθεί σε δικηγορικά γραφεία και ζήτησαν να συνταχθούν αγωγές κατά του Οργανισμού. Υποστηρίζουν πως λόγω ενός... περίεργου αλγόριθμου πήραν έως και 50% λιγότερες επιδοτήσεις για τον χρονικό διάστημα από το 2019 έως και το 2024. Χρήματα που προφανώς διεκδικούν με ένδικα μέσα.

protothema.gr