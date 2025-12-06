Η πορτοκαλόπιτα με παγωτό που έγινε τάση – Η εύκολη και απολαυστική συνταγή

Η πορτοκαλόπιτα αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα ελληνικά γλυκά, και φέτος επανέρχεται στο προσκήνιο μέσα από μια δροσερή και απολαυστική συνταγή, σερβιρισμένη με παγωτό βανίλια.

Η αντίθεση ανάμεσα στη ζεστή, αρωματική πίτα και το παγωμένο κρεμώδες παγωτό έχει γίνει ήδη viral, με πολλούς να αναζητούν την πιο «σίγουρη» συνταγή.

Η παρακάτω εκδοχή βασίζεται στην παραδοσιακή φιλοσοφία του γλυκού, αλλά αξιοποιεί μερικά μικρά μυστικά που εξασφαλίζουν πλούσιο άρωμα και τέλεια υφή.

Υλικά για την πορτοκαλόπιτα

1 πακέτο φύλλο κρούστας

4 αυγά

1 φλ. ζάχαρη

1 φλ. γιαούρτι

1 φλ. ηλιέλαιο

1 φακ. μπέικιν πάουντερ

Ξύσμα από 2 πορτοκάλια

½ φλ. χυμό πορτοκαλιού

Για το σιρόπι

1½ φλ. ζάχαρη

1½ φλ. νερό

1 φλ. χυμό πορτοκαλιού

Φλούδες από πορτοκάλι

Εκτέλεση

Αρχικά τα φύλλα κρούστας ψήνονται για λίγα λεπτά ώστε να στεγνώσουν και τρίβονται σε μικρά κομμάτια. Σε μπολ χτυπιούνται τα αυγά με τη ζάχαρη και στη συνέχεια προστίθενται το γιαούρτι, το λάδι, το μπέικιν πάουντερ, το ξύσμα και ο χυμός πορτοκαλιού. Το μείγμα ενώνεται με τα τριμμένα φύλλα και απλώνεται σε βουτυρωμένο ταψί. Ψήνεται στους 170°C για περίπου 45 λεπτά. Παράλληλα ετοιμάζεται το σιρόπι, το οποίο πρέπει να είναι ζεστό όταν η πορτοκαλόπιτα βγει από τον φούρνο. Αφού σιροπιαστεί, αφήνεται να απορροφήσει τα αρώματα. Το σερβίρισμα που κάνει τη διαφορά Η σύγχρονη γαστρονομική τάση προτείνει την πορτοκαλόπιτα ζεστή, συνοδευμένη από μια γενναία μπάλα παγωτό βανίλια ή παγωτό καϊμάκι, ώστε η αντίθεση θερμοκρασίας να αναδείξει ακόμη περισσότερο τα αρώματα του πορτοκαλιού.

Η νέα αυτή εκδοχή του ελληνικού γλυκού κάνει ήδη τον γύρο των social media και δεν αποκλείεται να γίνει η πιο πολυσυζητημένη επιδόρπια πρόταση της χρονιάς.

