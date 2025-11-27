Η Πολυτεκνική Οργάνωση Πατρών στη μεταφορά της Ολυμπιακής Φλόγας – Ισχυρό μήνυμα για το δημογραφικό

Συμμετοχή της Πολυτεκνικής Οργάνωσης Πατρών και Περιχώρων στη μεταφορά της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μιλάνο – Κορτίνα 2026, στη Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου, με ένα ισχυρό μήνυμα για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

Μία πραγματική εμπειρία ζωής βίωσαν η Πρόεδρος και τα μέλη της Πολυτεκνικής Οργάνωσης Πατρών και Περιχώρων με τη συμμετοχή τους στη μεταφορά της Ολυμπιακής Φλόγας στη Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης», στο πλαίσιο του ταξιδιού της προς τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026.

Η τελετουργική διέλευση της Φλόγας από ένα τόσο εμβληματικό σημείο της περιοχής μας αποτέλεσε μοναδική στιγμή τιμής και συγκίνησης για όλη την ομάδα. Τα μέλη της Οργάνωσης είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά σε ένα παγκόσμιο σύμβολο ειρήνης, ενότητας και αθλητικού ιδεώδους.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στην Πρόεδρο της Πολυτεκνικής Οργάνωσης Πατρών και Περιχώρων, κ. Αναστασία Μανωλοπούλου, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στην παρουσία και εκπροσώπηση της Οργάνωσης σε αυτή την ιστορική διαδρομή.

Συγκεκριμένα στις δηλώσεις της τόνισε ιδιαίτερα το δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα μας: «Το δημογραφικό είναι ένα εθνικό πρόβλημα. Η κάθε

κυβέρνηση πλέον πρέπει να το αντιμετωπίζει με ουσιαστικό και ολιστικό τρόπο . Το δημογραφικό δεν είναι αριθμοί, είναι το μέλλον της Ελλάδας.

Στηρίζεται στη νέα γενιά, στις οικογένειες που με θυσίες μεγαλώνουν παιδιά σε ένα περιβάλλον οικονομικής ανασφάλειας. Οι πολύτεκνες οικογένειες, αντί να επιβραβεύονται για την προσφορά τους στην κοινωνία, συχνά αντιμετωπίζουν εμπόδια και αδιαφορία. Αν θέλουμε μια Ελλάδα ζωντανή και με προοπτική, οφείλουμε πολιτικές ουσίας και σεβασμού προς όσους κρατούν τον πληθυσμό της χώρας όρθιο: τις οικογένειες και ιδιαίτερα τις πολύτεκνες.

Ευχαριστούμε την ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ για την τιμητική πρόσκληση . Ήταν πραγματικά μια μοναδική εμπειρία. Σήμερα η ΓΕΦΥΡΑ δεν ένωσε μόνο το Ρίο με το Αντίρριο αλλά τον Ολυμπισμό, την Ελλάδα και την Οικογένεια».

Τα μέλη της Πολυτεκνικής Ομάδας απαρτίζονταν από τους:

Ιωάννη Δίπλαρο, Λαμπαδηδρόμο, Εκπαιδευτικό και προπονητή μπάσκετ

Αναστασία Μανωλοπούλου – Νικολοπούλου, Παραστάτρια, Πρόεδρο της Πολυτεκνικής Οργάνωσης, Προϊσταμένη στο Τμήμα Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού, του Τελωνείου Πατρών

Γιώργο Γιωτόπουλο, Παραστάτη, Εκπαιδευτικό – Διευθυντή του Γυμνασίου Σαραβαλίου

Δημήτρη Καριωτέλη, Παραστάτη, Ιδιωτικό υπάλληλο

Κωνσταντίνο Τζουβέκα, Παραστάτη, Αυτοκινητιστή και προπονητή Πετοσφαίρισης

Η Πολυτεκνική Οργάνωση Πατρών και Περιχώρων συνεχίζει με συνέπεια να στηρίζει δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τις αξίες της κοινωνικής συνοχής, τιμώντας πάντα την τοπική κοινωνία και τον πολυτεκνικό θεσμό.