Η πολυπόθητη φθινοπωρινή βροχή στο Αγρίνιο έφερε ανάσα δροσιάς

Μετά από μήνες παρατεταμένου καύσωνα και ξηρασίας, το Αγρίνιο υποδέχτηκε το πρώτη φθινοπωρινή βροχή που έφερε μαζί της πολυπόθητη ανακούφιση.

Οι χθεσινές αστραπές που φώτισαν τον ουρανό της πόλης, προμήνυσαν μία ευχάριστη αλλαγή, μετά από μήνες ανυπόφορου καύσωνα. Η βροχή δρόσισε την ατμόσφαιρα και χάρισε μια αίσθηση ανανέωσης στους κατοίκους της πόλης. Η διψασμένη γη «γέλασε» ξανά, απορροφώντας τις πρώτες σταγόνες, ενώ οι δρόμοι γέμισαν με τη χαρακτηριστική μυρωδιά του βρεγμένου χώματος.

Η ξαφνική αλλαγή του καιρού αποτέλεσε μια ευχάριστη ανάπαυλα για τους Αγρινιώτες, που είχαν κουραστεί από τις υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων εβδομάδων.