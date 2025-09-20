Η πλωτή γέφυρα της Λευκάδας «διέσχισε» τον Ισθμό της Κορίνθου

Μια εντυπωσιακή εικόνα αντίκρισαν όσοι βρέθηκαν σήμερα στον Ισθμό της Κορίνθου, καθώς η γνωστή πλωτή γέφυρα της Λευκάδας διέσχισε τη Διώρυγα.

Η γέφυρα ρυμουλκήθηκε με προσοχή από ειδικά σκάφη, περνώντας μέσα από το εμβληματικό έργο μηχανικής που ενώνει τον Σαρωνικό με τον Κορινθιακό κόλπο.

Το θέαμα τράβηξε τα βλέμματα κατοίκων και επισκεπτών, που απαθανάτισαν τη σπάνια αυτή μετακίνηση.

Κάθε τέσσερα χρόνια η γέφυρα μεταφέρεται στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος για τις απαραίτητες διαδικασίες συντήρησης της και εκείνη την περίοδο τα αυτοκίνητα εξυπηρετούνται από «παντόφλα» που παίρνει τη θέση της και φέρει μπουκαπόρτες και στα δύο άκρα της.

Η ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής γέφυρα, υπό την ονομασία «Αγία Μαύρα», συνδέει οδικά το νησί με τη Στερεά Ελλάδα, και εξυπηρετεί την κυκλοφορία των οχημάτων από το 1986, φέροντας την υπογραφή της εταιρείας «Ναυπηγεία Ελευσίνας».

Η κατασκευή της «Αγίας Μαύρας» διήρκησε λιγότερο από ένα χρόνο με το συνολικό κόστος, μαζί με το ποσό που χρειάστηκε για τα απαραίτητα λιμενικά έργα έφτασε τότε στο ύψος των 180.000.000 δραχμών, ένα ποσό λίγο πάνω από τα 4 εκατ. ευρώ με σημερινές τιμές.

Η πλωτή γέφυρα της Λευκάδας έχει μήκος 71 μέτρα και το βάρος της φτάνει στους 390 τόνους.

Το μήκος για το κύριο τμήμα της είναι 50 μέτρα ενώ στις άκρες της φέρει δύο καταπέλτες μήκους 10,5 μέτρων, οι οποίοι σηκώνονται για να περάσουν βάρκες και πλοιάρια χωρίς κατάρτι και φυσικά όταν χρειαστεί να κινηθεί η γέφυρα για να εξυπηρετήσει τα μεγαλύτερα πλοία. Το ύψος που έχουν οι καταπέλτες από την επιφάνεια της θάλασσας είναι δύο μέτρα.

Το πλάτος του οδοστρώματος της «Αγίας Μαύρας» ανέρχεται σε 9 μέτρα και για τη διέλευση των πεζών φέρει και πεζοδρόμια με το συνολικό πλάτος να φτάνει στα 11,39 μέτρα.

Η πλωτή γέφυρα έχει τη δυνατότητα να κινείται και να περιστρέφεται αυτόνομα χωρίς την υποβοήθηση από κάποιο άλλο πλοίο χάρη στο ειδικό προωστήριο σύστημα που φέρει με την καμπίνα για τον καπετάνιο-χειριστή της να βρίσκεται στη μέση της γέφυρας, ενώ από εκεί ελέγχονται και τα υπόλοιπα συστήματα της.

Η πλωτή γέφυρα της Λευκάδας μπορεί να εξυπηρετήσει έως και 600 οχήματα ανά ώρα, ένα νούμερο δεκαπλάσιο σε σχέση με τον αριθμό των οχημάτων που μπορούσαν να εξυπηρετηθούν πριν από την κατασκευή και λειτουργία της (με αλυσιδοκίνητες σχεδίες), ενώ μπορεί να δεχτεί βάρος οχημάτων έως και 60 τόνων.

