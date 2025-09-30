Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υπό την αιγίδα της εκδήλωσης «Αθλητισμός χωρίς Αποκλεισμούς»

Η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας, Γεωργία Ντάτσικα, ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την αποδοχή της αιγίδας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην εκδήλωση με τίτλο «Αθλητισμός χωρίς Αποκλεισμούς», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025.

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το Παπαχαραλάμπειο Εθνικό Στάδιο Ναυπάκτου, τον Αθλητικό Όμιλο Αιτωλείς και τον Σύλλογο ΑμεΑ «Αλκυόνη», με στόχο την ανάδειξη της αξίας της συμμετοχής όλων στον αθλητισμό χωρίς διακρίσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία μέσω βιωματικών και αθλητικών δράσεων, οι οποίες θα είναι ανοιχτές στο κοινό.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή τέτοιων πρωτοβουλιών, που προάγουν την κοινωνική ένταξη και τη συμπερίληψη. Η στήριξη και η ενίσχυση αυτών των δράσεων αποτελούν βασικές προτεραιότητες της πολιτικής μας.

Η Αντιπεριφερειάρχης Γεωργία Ντάτσικα εύχεται κάθε επιτυχία στους διοργανωτές και στους συμμετέχοντες, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.