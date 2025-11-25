Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τιμά τους Ολυμπιονίκες και Παραολυμπιονίκες

Λίγο προτού ανάψει το Ολυμπιακό Φως για να φωτίσει και πάλι τον κόσμο μας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τίμησε τους Ολυμπιονίκες και Παραολυμπιονίκες που προέρχονται από την Αιτωλοακαρνανία, την Αχαΐα και την Ηλεία.

Η ανάρτηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη έχει ως εξής:

“Είναι οι σύγχρονοι πρεσβευτές της Δυτικής Ελλάδας. Οι λαμπαδηφόροι μίας μεγάλης ιστορίας και ενός μηνύματος που είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, καθώς προέρχονται από έναν τόπο, στον οποίο ο άνθρωπος έσβησε τη φλόγα του πολέμου και του μίσους, για να ανάψει τη φλόγα της εκεχειρίας και της συναδέλφωσης.

Σας ευχαριστούμε που σηκώνετε την ελληνική σημαία ψηλά!

Σας ευχαριστούμε που κρατάτε το Φως αναμμένο!”