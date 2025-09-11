Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στον επίσημο ιστότοπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε συνέχεια της ένταξής της στο Δίκτυο Υγιών Περιφερειών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO Regions for Health Network), απέκτησε πλέον τη δική της ξεχωριστή θέση στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού, όπου αναρτήθηκε το πλήρες προφίλ της Περιφέρειας.

Η δημοσίευση αυτή αποτελεί μια σημαντική διεθνή αναγνώριση για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς παρέχει τη δυνατότητα σε πολίτες, επιστήμονες, φορείς και θεσμικούς εκπροσώπους από ολόκληρο τον κόσμο να γνωρίσουν:

• το γεωγραφικό και δημογραφικό αποτύπωμα της Περιφέρειας,

• το σύστημα Δημόσιας Υγείας, τις δομές, τα νοσοκομεία και τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας

• τις καλές πρακτικές πρόληψης και προαγωγής υγείας που εφαρμόζονται,

• τις πρωτοβουλίες για την προστασία από υγειονομικές κρίσεις και φυσικές καταστροφές

• τις στρατηγικές για την πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας

• τα προγράμματα ψηφιακής υγείας και τις δράσεις που στηρίζουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Όπως αναφέρεται και στο προφίλ του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αποτελεί παράδειγμα Περιφέρειας που συνδυάζει την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας, την πρόληψη και την κοινωνική συνοχή, με στόχο τη μείωση ανισοτήτων και την προώθηση της υγείας για όλους.

Η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Άννα Μαστοράκου, δήλωσε: «Η ανάρτηση του προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στον ιστότοπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αποδεικνύει ότι οι πολιτικές και οι πρωτοβουλίες μας στη Δημόσια Υγεία αναγνωρίζονται διεθνώς και ότι η Περιφέρειά μας αποκτά φωνή και ορατότητα στην παγκόσμια κοινότητα. Η συνθήκη αυτή μας τιμά και μας δίνει ώθηση να συνεχίσουμε ακόμη πιο δυναμικά στον δρόμο της πρόληψης, της προστασίας και της προαγωγής της Δημόσιας Υγείας».

Το προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: Προφίλ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – WHO ή:

https://www.who.int/europe/publications/m/item/regions-for-health-network--region-profiles-2025---greece--the-western-greece-region