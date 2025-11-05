Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προτείνει επένδυση 52,6 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό 10 ΤΟΕΒ στην Αιτωλοακαρνανία

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προτείνει επενδύσεις 52,6 εκατ. ευρώ για 10 ΤΟΕΒ της Αιτωλοακαρνανίας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών δικτύων, την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, και τη δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος τηλεχειρισμού, όπως αναφέρει η Εφημερίδα « Συνείδηση ».

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

120 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του αρδευτικού δικτύου στο σύνολο της Δυτικής Ελλάδας διεκδικεί η Περιφέρεια μέσα από την ανοικτή πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ύψους 500 εκατ. ευρώ για νέα εγγειοβελτιωτικά έργα σε όλη τη χώρα.

Η σχετική πρόταση κατατέθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας την προηγούμενη εβδομάδα και αφορά έργα 52,6 εκατ. ευρώ για την Αιτωλοακαρνανία, 39,2 εκατ. ευρώ για την Ηλεία και 20,8 εκατ. ευρώ για την Ηλεία.

Η επιλογή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς το πρόγραμμα του Υπουργείου έχει ορίζοντα υλοποίησης το 2029 είναι να προχωρήσει σε επενδύσεις που αφορούν κυρίως στην διαχείριση του νερού στα υφιστάμενα δίκτυα και όχι τη δημιουργία νέων αρδευτικών δικτύων (διωρύγων, καναλιών κτλ) και αυτό γιατί για περιπτώσεις επέκτασης των αρδευτικών δικτύων, θα απαιτηθεί χρόνος για να εξασφαλιστούν οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις των έργων, ενώ ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων δικτύων ή ακόμη περισσότερο η προμήθεια νέων ηλεκτρομηχανολογικών εξοπλισμών και συστημάτων τηλεχειρισμού θα μπορέσουν να προχωρήσουν πιο γρήγορα.

Εξάλλου αυτά τα συστήματα μπορούν να έχουν οφέλη για τους ΤΟΕΒ της περιοχής κα μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας, που μπορεί να φτάσει σε ποσοστό έως 30% και κατ’ επέκταση χρημάτων από το λειτουργικό κόστος των δικτύων, αλλά και μέσω των περιορισμού των απωλειών νερού.

Η πρόταση λοιπόν της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αναμένεται να λάβει έγκριση από το Υπουργείο αφορά συνολικά τα δίκτυα 10 ΤΟΕΒ της Αιτωλοακαρνανίας. Και συγκεκριμένα τους ΤΟΕΒ Ευηνοχωρίου, Φυτειών, Γαλατά, Νεοχωρίου, Οζερού, Παμφίας, Πεδιάδος Αγρινίου, Τρικόρφου, Λεσινίου και Μεσολογγίου.

Το παρόν έργο αφορά σε παρεμβάσεις, εκτός από τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας στις ενεργοβόρες εγκαταστάσεις άρδευσης, είναι και η εξοικονόμηση ύδατος και ο άμεσος εντοπισμός και η έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων, τα οποία επιβαρύνουν ενεργειακά, οικονομικά και περιβαλλοντικά, την περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας.

Πιο αναλυτικά στους στόχους της παρέμβασης περιλαμβάνονται:

η εγκατάσταση νέου εξοπλισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης και η εξοικονόμηση ενέργειας στις ενεργοβόρες εγκαταστάσεις επιλεγμένων

αντλιοστασίων στους ΤΟΕΒ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ, ΦΥΤΕΙΩΝ, ΓΑΛΑΤΑ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΟΖΕΡΟΥ, ΠΑΜΦΙΑΣ, ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ, ΛΕΣΙΝΙΟΥ και ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.

αντλιοστασίων στους ΤΟΕΒ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ, ΦΥΤΕΙΩΝ, ΓΑΛΑΤΑ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΟΖΕΡΟΥ, ΠΑΜΦΙΑΣ, ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ, ΛΕΣΙΝΙΟΥ και ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. η εγκατάσταση ρυθμιστών στροφών κινητήρων και ομαλών εκκινητών οι οποίοι θα εξασφαλίζουν ομαλές εκκινήσεις/παύσεις των αντλητικών συστημάτων, αλλά και βελτιστοποίηση του σημείου λειτουργίας τους .

η εγκατάσταση λογισμικών και ευφυούς συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης ενέργειας των εγκαταστάσεων άρδευσης, η ενσωμάτωσή των οποίων σε σύστημα Τηλεελέγχου-Τηλεχειρισμού, θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο, που θα αποτελείται από δύο κεντρικούς σταθμούς ελέγχου (ΚΣΕ) και πολλούς τοπικούς σταθμούς ελέγχου (ΤΣΕ), οι οποίοι με τα κατάλληλα αισθητήρια, που θα εγκατασταθούν σε κρίσιμα σημεία της εγκατάστασης, θα εξασφαλίζουν την αποδοτικότερη λειτουργία του, ώστε να λειτουργεί ως ένα ενιαίο σύστημα.

η αντικατάσταση των πινάκων των ισχυρών με νέους που θα περιλαμβάνουν και τους inverter αλλά και η εγκατάσταση πινάκων αυτοματισμού που περιέχουν λογικούς ελεγκτές (PLC) και κατάλληλο εξοπλισμό για την τηλεδιαχείριση.

η αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων των κεντρικών αλλά και δευτερευόντων αρδευτικών δικτύων των περιοχών ΤΟΕΒ Γαλατά, Φυτειών, Ευηνοχωρίου και Νεοχωρίου, ώστε να μειωθούν οι απώλειες υδάτων στα δίκτυα.

η εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών στις περιοχές των ΤΟΕΒ Γαλατά, Φυτειών, Ευηνοχωρίου και Νεοχωρίου.

η συντήρηση-αποκατάσταση του οικοδομικού μέρους των εγκαταστάσεων, δηλαδή των κτηρίων των αντλιοστασίων, όπως και η αντικατάσταση του παλαιωμένου παρελκόμενου εξοπλισμού (δικλίδες, φίλτρα, θυροφράγματα κ.α.).

Αξίζει να θυμηθεί κανείς ότι το εν λόγω πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έρχεται, αφού σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την εξαγγελία του προγράμματος «ΥΔΩΡ 2.0» για αρδευτικά έργα ύψους 2 δισ. ευρώ και η οποία αποδείχθηκε αρκετά φιλόδοξη, καθώς δεν βρέθηκαν οι απαραίτητοι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Υπενθυμίζεται ότι το Νοέμβριο του 2022 στο Αγρίνιο σε ημερίδα που διοργάνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είχαν εξαγγελθεί αρδευτικά έργα για τους ΤΟΕΒ της Αιτωλοακαρνανίας ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ, η ολοκλήρωση του φράγματος των Αχυρών, αλλά και το «Αρδευτικό έργο Ζώνης 11Α Κάτω Αχελώου», το οποίο μάλιστα θα γίνονταν με την μέθοδο της υπογειοποίησης. Και όλα αυτά θα γίνονται με ευθύνη του Υπουργείου. Τίποτα όμως από όλα αυτά δεν έγινε με εξαίρεση τα «εγγειοβελτιωτικά έργα παραλίμνιων περιοχών Αμβρακίας – Αμφιλοχίας και Βάλτου» προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ, που βρίσκονται ήδη σε φάση κατασκευής με ευθύνη του Υπ. Υποδομών. Τώρα οι Περιφέρειες καλούνται κατά κάποιο τρόπο να κάνουν αυτό που θα έκανε το Υπουργείο…

Ο Νεκτάριος Φαρμάκης μιλώντας πρόσφατα στο 3 ο Αγροδιατροφικό Συνέδριο «Agrown» τόνισε ότι «η διαχείριση των φυσικών μας πόρων, και ειδικά του νερού, αποτελεί τον μεγαλύτερο στρατηγικό παράγοντα για το μέλλον του αγροτικού τομέα. Τα τελευταία χρόνια, με την κλιματική κρίση να χτυπά και την ξηρασία να εμφανίζεται ολοένα και πιο συχνά, το νερό αναδεικνύεται σε ζήτημα εθνικής σημασίας». Σύμφωνα με το Νεκτ. Φαρμάκη, «η Περιφέρεια, μέσα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτει, έχει ήδη θέσει σε προτεραιότητα την ολοκλήρωση κρίσιμων έργων άρδευσης και τη συνεργασία με τους τοπικούς ΤΟΕΒ».

«Στη Δυτική Ελλάδα», πρόσθεσε ο Περιφερειάρχης, «έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη πρόκληση αλλά και μια ευκαιρία: Να οργανώσουμε τη διαχείριση του νερού με τρόπο δίκαιο, αποδοτικό και βιώσιμο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επενδύσουμε σε αρδευτικά δίκτυα νέας γενιάς, να αξιοποιήσουμε τα φράγματα και τα έργα υποδομής, να προχωρήσουμε σε έξυπνα συστήματα παρακολούθησης και εξοικονόμησης, αλλά και να… εκπαιδευτούμε. Γιατί η διαχείριση του νερού δεν είναι μόνο τεχνικό ζήτημα. Είναι θέμα παιδείας και σεβασμού προς την ίδια τη γη».

Δημήτρης Παπαδάκης – Εφημερίδα «Συνείδηση»