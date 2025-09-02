Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζει το Ευρωπαϊκό έργο HERIT ADAPT στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Η ΠΗ Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στη 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει το Ευρωπαϊκό έργο HERIT ADAPT

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ως επικεφαλής εταίρος του Ευρωπαϊκού έργου HERIT ADAPT (HERItage and territory resilience through sustainable Tourism, climate changeA DAPtation and ciTizenen gagement), που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος InterregEuro - MED, θα προβάλει στο περίπτερο της, στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιείται από 6 έως 14 Σεπτεμβρίου 2025, τις καινοτόμες δράσεις του έργου για τον βιώσιμο τουρισμό, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στον πολιτισμό και την ανάπτυξη.

Τι είναι το HERIT ADAPT

Το έργο HERIT ADAPT, με διάρκεια 33 μήνες (1/1/2024 έως 30/9/2026) και συνολικό προϋπολογισμό περίπου 2.998.740 €, έχει ως στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας τουριστικών περιοχών μέσω της βιώσιμης διαχείρισης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.

Η υλοποίησή του βασίζεται στη δημιουργία Διατομεακών Εδαφικών Ομάδων Εργασίας (TerritorialWorkingGroups), που με τη μέθοδο της συνεργατικής σχεδίασης (co-creation) αναπτύσσουν το SustainableTourismModel (STM)—ένα μοντέλο βιώσιμου τουρισμού βασισμένο σε δεδομένα, το οποίο δοκιμάζεται σε 8 πιλοτικές περιοχές με διαφορετικά χαρακτηριστικά (UNESCO sites, λιγότερα γνωστά μνημεία, παράκτιες, ορεινές, αγροτικές περιοχές) InterregEuro-MED - HERIT ADAPT Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Η συμμετοχή της Δυτικής Ελλάδας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναλαμβάνει σημαντικό ρόλο: η περιοχή επελέγη ως μία από τις πιλοτικές, με επίκεντρο το Ναό του Επικούριου Απόλλωνα στη Βασσέα, έναν σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο, μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO – έργο του Ικτίνου, με ταυτόχρονη ένωση των 3 αρχιτεκτονικών ρυθμών της κλασικής εποχής. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη υλοποιηθεί ψηφιοποίηση υψηλής ανάλυσης και δημιουργία 3D μοντέλου της δομής, το οποίο συμβάλλει τόσο στη συντήρηση και αποκατάσταση του μνημείου όσο και στην προβολή του για την ενίσχυση του τουρισμού στην περιοχή https://heritadapt.interreg-euro-med.eu/

Γιατί στη ΔΕΘ; Προοπτικές και μηνύματα

• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πόρο για βιώσιμο τουρισμό, αλλά και ως εργαλείο αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης.

• Δημιουργία ευκαιριών δικτύωσης με φορείς, οργανισμούς και πιθανούς εταίρους για ανταλλαγή τεχνογνωσίας, συνεργασίες και συνέργειες.

• Διεύρυνση της συμμετοχής των πολιτών, ενθαρρύνοντας τη συλλογική δράση και ενίσχυση της τοπικής κοινωνικής διάδρασης.

• Ανάδειξη των αξιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: σεβασμός στην πολιτιστική κληρονομιά, εξωστρέφεια, και καινοτόμος στρατηγική για το μέλλον.

Με τη συμμετοχή του HERIT ADAPT στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα εξωστρέφειας, καινοτομίας και συνεργασίας, προβάλλοντας το όραμά της για μια περιφέρεια που τιμά το παρελθόν της και επενδύει με σχέδιο στο μέλλον.