Η Πέλλα πέτυχε την αποσύνδεση των Νοσοκομείων της, η Αιτωλοακαρνανία;

Την αποσύνδεση των Νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου ζητούν οι υγειονομικοί της περιοχής εκτιμώντας ότι λόγω των ιδιαιτεροτήτων της Αιτωλοακαρνανίας (ο μεγαλύτερος νομός της Ελλάδας σε έκταση, δύσκολο οδικό δίκτυο και απομονωμένες περιοχές) θα πρέπει να διαθέτει δύο νοσοκομεία αυτόνομα και ενισχυμένα σε προσωπικό.

Για του υγειονομικούς το ευέλικτο διοικητικό σχήμα στα διασυνδεόμενα νοσοκομεία έδινε τη δυνατότητα στις Κυβερνήσεις, στα Υπουργεία και στις Υγειονομικές Περιφέρειες να διατηρούν τους γιατρούς τους ως περιοδεύντα θίασο για να μπαλώνουν κενά στην υποστελέχωση των Νοσοκομείων. Για το λόγο αυτό ζητούν τώρα την κατάργησή του.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αιτωλοακαρνανίας, Μάκης Αραβανής, μιλώντας στην εφημερίδα «Συνείδηση» ανέπτυξε όλα τα ζητήματα που αφορούν την υφιστάμενη σήμερα διασύνδεση των δύο Νοσοκομείων, υπογραμμίζοντας ότι το βασικό «συστατικό» είναι η κάλυψη των ουσιαστικών αναγκών με γιατρούς και νοσηλευτές, και υπό αυτό το πρίσμα οι υγειονομικοί μιλούν και για την αποσύνδεση των νοσοκομείων.

Συγκεκριμένα ο κ. Αραβανής ανέφερε: «Υπάρχει εξέλιξη σχετικά με το Νοσοκομείο Πέλλας, που απαρτίζεται από το Νοσοκομείο Γιαννιτσών και Έδεσσας. Έχουμε την πληροφόρηση πως εξέδωσε ανακοίνωση η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών της περιοχής, που διεκδικούσε μαζί με τους φορείς την αποσύνδεση, αλλά και την ενίσχυση με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και των δύο νοσοκομείων ότι έγινε η αποσύνδεσή τους.

Δεν είναι το μοναδικό νοσοκομείο αυτό της Πέλλας που ήταν υπό ενιαία διοίκηση, αλλά υπάρχουν δεκάδες διασυνδεόμενα νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα που προέκυψαν από τις διοικητικές συγχωνεύσεις που έγιναν κατά την περίοδο 2012 – 2013, όταν δηλαδή υπήρχαν τα μνημόνια και όλα τα υπόλοιπα μέτρα περιστολής που είχαν εφαρμοστεί.

Με τον τρόπο αυτό και κατά την περίοδο εκείνη δημιουργήθηκε και το Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας, που απαρτίζεται από το Νοσοκομείο Αγρινίου και το Νοσοκομείο

Μεσολογγίου. Διεκδικούμε την αποσύνδεση των δύο νοσοκομείων της Αιτωλοακαρνανίας, υπό συγκεκριμένες όμως προϋποθέσεις.

Θα πρέπει δηλαδή ταυτόχρονα με την αποσύνδεσή τους το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει στην αποφασιστική ενίσχυση και των δύο Νοσοκομείων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην πραγματική αναβάθμιση και εναρμόνιση των δημόσιων δομών υγείας της Αιτωλοακαρνανίας με τις σημερινές ανάγκες και απαιτήσεις που έχει ο λαός της περιοχής για το ζήτημα της υγείας του. Όμως θα πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχουν και όλες εκείνες οι δυνατότητες που δίνει η επιστήμη και η τεχνολογία. Αυτή είναι η θέση που πρέπει να υλοποιήσει το Υπουργείο Υγείας, γιατί έτσι θα συμβάλλει και θα ενισχύσει στην όπως κατά τα άλλα λέει ποιοτική και υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών στη δημόσια υγεία.

Εμείς σ’ αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε και λέμε ότι οι νέοι οργανισμοί έτσι όπως καλούνται να διαμορφωθούν δεν θα πρέπει να αποτελέσουν απλά μια αντιστοίχηση των

πραγματικών κλινών που λειτουργούν σήμερα τα Νοσοκομεία. Το ζητούμενο για εμάς είναι το πως θα διαμορφωθούν όλοι οι όροι, ώστε τα Νοσοκομεία και οι δημόσιες δομές της Αιτωλοακαρνανίας να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες των ασθενών και της κοινωνίας του νομού.

Είναι σοβαρή υπόθεση που θέλει μελέτη σε πάρα πολλά επίπεδα, όπως λ.χ. σε επιδημιολογικό επίπεδο , σε επίπεδο νόσων, σε επίπεδο ειδικοτήτων που χρειαζόμαστε και

των ειδικοτήτων που δεν έχουμε, σε επίπεδο τμημάτων που πρέπει να ενισχύσουμε και σ’ αυτό της δημιουργίας νέων τμημάτων που δεν υπάρχουν και όχι μόνο. Ζητήματα δηλαδή που έχουμε αναλύσει πολλές φορές στις παρεμβάσεις μας και στις ανακοινώσεις μας.

Λαμβάνοντας φυσικά υπόψη και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, μεγάλες αποστάσεις κλπ σημειώνουμε ότι η Αιτωλοακαρνανία είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση νομός της χώρας με ένα πολύ δύσκολο οδικό δίκτυο και με ολόκληρους πληθυσμούς που δεν διαθέτουν καθόλου ή διαθέτουν πολύ δύσκολη πρόσβαση σε δημόσιες δομές υγείας και σε γιατρούς. Συνεπώς, υπάρχει κοινωνική ανάγκη να υπάρχουν δύο Νοσοκομεία στην Αιτωλοακαρνανία, τα οποία να καλύπτουν και τα δύο τις πραγματικές ανάγκες των ασθενών για δημόσια και δωρεάν υγεία.

Επιπρόσθετα, τα διασυνδεόμενα Νοσοκομεία διευκόλυναν την πάγια πολιτική που εφάρμοζαν όλες οι Κυβερνήσεις, το να αυξήσουν δηλαδή την κινητικότητα των

εργαζομένων μεταξύ των Νοσοκομείων. Αυτό συμβαίνει γιατί διατηρώντας μια πολιτική υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης εντατικοποιούν την εργασία των υγειονομικών, ώστε να καλύπτονται τα κενά με λύσεις της λογικής του μπαλώματος, με μετακινήσεις των

γιατρών δηλαδή, με υπερεφημέρευση κλπ.

Αυτό όμως δεν είναι λύση, αλλά απεναντίας οξύνει το πρόβλημα. Ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό δημιουργείς ένα κενά για να μετακινήσεις τον γιατρό αλλού για να δουλέψει

πρόσκαιρα, υποβαθμίζοντας το ολοκληρωμένο έργο που θα έχει μαζί με το υπόλοιπο προσωπικό, όντας μόνιμος σε μια θέση, δουλεύοντας με ανθρώπινες συνθήκες εργασίας

και όχι με τις απάνθρωπες συνθήκες που δουλεύουμε σήμερα λόγω των πολλών εφημεριών, με χρωστούμενες άδειες και ρεπό και φυσικά με πολλές δυσκολίες στο να

παρακολουθούμε τις επιστημονικές εξελίξεις, να παρακολουθήσουμε σεμινάρια και να αιτηθούμε και να λάβουμε άδειες για εκπαίδευση.

Δεν είναι το ζήτημα να υπάρχει ένα περισσότερο ευέλικτο διοικητικό σχήμα σε κάποιες νοσηλευτικές μονάδες, ώστε να δίνει τη δυνατότητα στις Κυβερνήσεις, στα Υπουργεία και στις Υγειονομικές Περιφέρειες να διατηρούν τους γιατρούς τους ως περιοδεύων θίασο. Το ζήτημα για εμάς είναι η αποφασιστική ενίσχυση των δομών, σύμφωνα πάντα με τις πραγματικές ανάγκες που υπάρχουν στην εκάστοτε δομή.

Άρα, είτε είναι συνδεδεμένα τα Νοσοκομεία είτε όχι, θα πρέπει να δώσουμε την μάχη να αποσπάσουμε τέτοιες κατακτήσεις που πρέπει να είναι αυτονόητα ζητήματα, διότι η

πολιτική στόχευση του Υπουργείου είναι η περαιτέρω εμπορευματοποίηση της δημόσιας και δωρεάν υγείας και η συρρίκνωση των δημόσιων δομών, γιατί ο νέος υγειονομικός

χάρτης, εφόσον συνοδευτεί με αυτούς τους όρους των οργανισμών από την μια πλευρά και την συνέχιση της υποχρηματοδότησης από την άλλη, θα διαμορφώσει προϋποθέσεις για να συγχωνευτούν και να κλείσουν νοσοκομεία, όπως το ζήσαμε και πριν περίπου 10 χρόνια».

Κώστας Χονδρός – Εφημερίδα «Συνείδηση»