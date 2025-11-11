Η παράσταση σύγχρονου χορού «Two – Matters of Existence» της Αθανασίας Κανελλοπούλου στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου

Μια ξεχωριστή παράσταση σύγχρονου χορού στη σκηνή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου θα παρουσιαστεί στις 29 Νοεμβρίου.

Το ΔH.ΠE.ΘE. Αγρινίου φέρνει στη σκηνή του μια διαφορετική παραστατική τέχνη, τον χορό. Συνεχίζοντας το καλλιτεχνικό του πρόγραμμα, παρουσιάζει το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, στις 21:00, τη χορευτική παράσταση «Two – Matters of Existence» της Αθανασίας Κανελλοπούλου.

Ο σύγχρονος χορός αποτελεί σήμερα μία από τις πιο δυναμικές μορφές τέχνης, μέσα από την οποία έχουν αναδειχθεί σπουδαίοι Έλληνες καλλιτέχνες που παρουσιάζουν έργα τους σε όλη την Ευρώπη. Μια τέχνη που, μέσα από το σώμα, εκφράζει κάθε συναίσθημα.

Η παράσταση εστιάζει στο γυναικείο βλέμμα — ένα βλέμμα εξομολογητικό και ενδοσκοπικό, που λειτουργεί σαν «φάρος» για να φωτίσει μια έντονα προσωπική και σιωπηλή συνθήκη. Μια διττή γυναικεία φιγούρα, δύο ιερές και ταυτόχρονα φθαρτές μορφές, ενώνονται για να γίνουν ένα πρόσωπο, μία «persona» – έμμεση αναφορά στην ταινία του Ingmar Bergman – μια διπλή φύση με διαφορετικούς και ξεχωριστούς προβληματισμούς.

Δύο δυνατές ερμηνεύτριες συνυπάρχουν και μπλέκονται σε μια βαθιά υπαρξιακή σχέση αρμονίας, συμπόρευσης, εξουσίας και επιβολής. Σε μια ατέρμονη προσπάθεια να ξεδιπλώσουν πτυχές της εσωτερικής τους ζωής, θα συγκρουστούν, θα αγαπηθούν και θα εξαντλήσουν τις δυνάμεις τους, αναζητώντας το πέρασμα προς την αληθινή, ουσιαστική τους ύπαρξη.

Η περιοδεία του έργου «Two-Matters of Existence» πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Το έργο έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας τον Ιούλιο του 2024.

Σημείωμα Χορογράφου:

Το έργο «Two-Matters of Existence», είναι ένας εσωτερικός διάλογος ανάμεσα σε δυο γυναίκες που χάνουν την ταυτότητά τους η μία μέσα στην άλλη, που μοιάζουν, αλλά που ταυτόχρονα καθορίζουν την δική τους μοναδική πορεία. Ήθελα να δημιουργήσω ένα έργο στο οποίο θα μιλούσα για την αδυναμία, την ευθραυστότητα της ‘’ενότητας’’ ή για το πώς δύο γυναίκες μπορούν απλά να ταυτιστούν ως μία. Μ’ ενδιέφερε να ερευνήσω μια απλή, αλλά ταυτόχρονα πολύπλοκη σχέση μεταξύ δύο γυναικών, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι μητέρες, φίλες, αδελφές ή ερωμένες, που μοιράζονται τις ίδιες επιθυμίες και ανησυχίες, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Το έργο είναι το δεύτερο μέρος της τριλογίας «A few moments of gaze» που εστιάζει στη γυναικεία υποκειμενικότητα και φύση.

Με αναφορές από την ταινία του Ingmar Bergman ‘’Persona’’, το έργο είναι μια ποιητική μετάβαση από το υποσυνείδητο στο συνειδητό κομμάτι της ύπαρξης για να αποτυπώσει, μέσα από μια κινηματογραφική και ενίοτε- πιο αφαιρετική αφήγηση, την βαθύτερη αντανάκλαση των επιθυμιών και ενορμήσεων που βασίζονται στη μνήμη του σώματος, στα όνειρα και σε αυτό που συνιστά το ανθρώπινο σώμα.

Συντελεστές:

Σύλληψη & Χορογραφία: Αθανασία Κανελλοπούλου

Πρωτότυπη Μουσική Σύνθεση: Κωνσταντίνα Πολυχρονοπούλου

Ερμηνεία: Μαρία Φουντούλη, Λία Χαμηλοθώρη

Σκηνογραφία & Σχεδιασμός Φωτισμού: Τζάνος Μάζης

Κοστούμια: Eating +he Goober & Βασιάνα Σκοπετέα

Οργάνωση Παραγωγής: Τζίνα Μπένου

Βοηθός Χορογράφου: Βασιάνα Σκοπετέα

Φωτογραφίες: Albert Vidal

Οπτικοακουστικό υλικό: Ξένια Τσιλοχρήστου

Παραγωγή: Athanasia Kanellopoulou Performing Arts

Αθανασία Κανελλοπούλου-Σύντομο Βιογραφικό:

Η Αθανασία Κανελλοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979. Έχει σπουδάσει με υποτροφία κλασσικό και σύγχρονο χορό στη ‘’Rambert School of Ballet and Contemporary Dance’’ στο Λονδίνο και στη Σχολή της Martha Graham στη Νέα Υόρκη.

Έχει επίσης σπουδάσει Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμό στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Πάτρας και παραδοσιακή μουσική (πολίτικο λαούτο).

Επί 18 συναπτά έτη έζησε στο εξωτερικό και συνεργάστηκε με πολύ σημαντικούς Χορογράφους και Ομάδες Σύγχρονου Χορού, όπως Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, (guest artist 2002-2008), Les Ballets C de la B/ Koen Augustijnen (2008-2010), Jasmin Vardimon Company (2006-2008), Cocoondance, Alexandra Waierstall, Gregor Zoellig( Stadttheater Osnabrueck),Renate Killman (Stadtheater Hagen), In jung Jun, Guy Weissman/Roni Haver, Rami Levi,Jossi Berg κ.ά.

Από το 2008 έχει χορογραφήσει συνολικά 25 έργα, πολλά εκ των οποίων έχουν παρουσιαστεί σε πολλά φεστιβάλ στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Β. Αφρική.

(Παλαιστίνη, Γερμανία, Πολωνία, Ισπανία, Mάλτα, Τουρκία, Κύπρο, Πορτογαλία, Αγγλία, Ισλανδία, Αίγυπτο, Σλοβενία κ.α). Η χορογραφική της έρευνα αφορά σε θέματα που

εμβαθύνουν στην ανθρώπινη φύση και ενδοχώρα. Έχει προσκληθεί ως guest χορογράφος από την ομάδα Σύγχρονου Χορού της Μάλτας ( Zfin Malta Dance Ensemble) , την ομάδα του Loris Petrillo στην Ιταλία, την ομάδα FWD της Ισλανδίας, την ομάδα Jasmin Vardimon, (JV2), το Κέντρο Σύγχρονου Χορού στο Κάιρο, την Ακαδημία Τεχνών της Ισλανδίας, ( Iceland Academy of Arts), την ομάδα Σύγχρονου Χορού της Παλαιστίνης,Sareyyet Ramallah, το Πανεπιστήμιο της Μάλτας (Dance Studies University of Malta), την Ακαδημία Χορού της Νορβηγίας, την ΚΣΟΤ κα. Παραδίδει σεμινάρια σύγχρονου χορού, χορογραφίας και αυτοσχεδιασμού σε ομάδες και σε Ακαδημίες Χορού, όπως Skanes Danstheater, Iceland Dance Company, SEAD Academy Αυστρία , Greenwich Dance Agency, Mimar Sinan University of Fine Arts Istanbul, Iceland Academy of Arts,Dance Studies University of Malta, Vibra Slovenia, Garage 29 Βρυξέλλες, Club Zak Πολωνία, Seoul Arts Centre, Cairo Contemporary Dance Centre κ.α. Από το 2017 μέχρι σήμερα διδάσκει στη Σχολή Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και από το 2021 διδάσκει Αυτοσχεδιασμό και Χορογραφία στην ΚΣΟΤ. To 2018 ίδρυσε την ομάδα ‘’Athanasia Kanellopoulou Performing Arts’’ ως πλατφόρμα καλλιτεχνικής έρευνας και ανταλλαγής.

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21.00

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ: 12 € και 10 € (για μαθητές, σπουδαστές σχολών χορού, φοιτητές)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ: 50’ (χωρίς διάλειμμα)

TICKET SERVICES

-online: www.ticketservices.gr

– τηλεφωνικά: 2107234567

αγορά εισιτηρίων γίνεται ηλεκτρονικά με τη χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας στην ιστοσελίδα ticketservices.gr .

Ώρες Ταμείου θεάτρου:

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου από τις 19.00 – 21.00

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου από τις 19.00 – 21.00

Σάββατο 29 Νοεμβρίου από τις 11.00 – 13.00 & 19.00 – 21.00

τηλ. ταμείου: 26410 – 56135 (ώρες ταμείου)