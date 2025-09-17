Η παράσταση «Αριστερόχειρες» ανεβαίνει στο Εργατικό Κέντρο Αγρινίου από την ομάδα «Ocrivas»

Tο έργο «Αριστερόχειρες» παρουσιάζει η ερασιτεχνική ομάδα «Ocrivas» το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στις 21:00, στο Εργατικό Κέντρο Αγρινίου.

Το έργο «Αριστερόχειρες», το πρώτο θεατρικό έργο της Νεφέλης Μαϊστράλη που εκδόθηκε, είναι ένα βαθιά ανθρωποκεντρικό, πολιτικό και αλληγορικό έργο με επίκεντρο τον Εμφύλιο Πόλεμο και τη συλλογική μνήμη ενός λαού που αρνείται να κοιτάξει κατάματα το παρελθόν.

Το έργο εκτείνεται χρονικά από την απελευθέρωση της Αθήνας το 1944 έως και το 1989, διατρέχοντας πέντε δεκαετίες και εστιάζοντας στον Εμφύλιο Πόλεμο, τις πληγές που άφησε και τον τρόπο που αυτές συνεχίζουν να επηρεάζουν τη συλλογική μας μνήμη και ταυτότητα.

Βασίζεται στα αληθινά γεγονότα των Παιδουπόλεων που ίδρυσε η Βασίλισσα Φρειδερίκη, όπου παιδιά απομακρύνθηκαν από τις οικογένειές τους – ορισμένα υιοθετήθηκαν, άλλα στάλθηκαν στο εξωτερικό ή χάθηκαν για πάντα.

Σημείωμα Ομάδας

Η παράστασή μας εστιάζει στη ζωντανή μνήμη και την ανθρώπινη ιστορία πίσω από τα γεγονότα. Εναλλάσσουμε ρόλους σε σκηνές που λειτουργούν σαν κομμάτια ενός σπασμένου καθρέφτη, αποκαλύπτοντας αντιφατικές πλευρές της ίδιας αλήθειας. Στόχος μας είναι να καλέσουμε το κοινό σε έναν διάλογο με το παρελθόν, έναν διάλογο που παραμένει επώδυνα επίκαιρος.