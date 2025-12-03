Η Παναγία Τρυπητή «πνευματική οικοδέσποινα» στη λαμπρή πανήγυρη του Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας στο Αγρίνιο

Σπάνια η Ιερή Εικόνα της Παναγίας Τρυπητής εξέρχεται από τη θεομητορική της καθέδρα αλλά χθες Τρίτη (2.12.25) έφθασε από το Αίγιο στο Αγρίνιο όπου επιφυλάχθηκε λαμπρή υποδοχή στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας.

Η σχετική ενημέρωση από τη Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας:

Την Ιερά και Θαυματουργό Εικόνα της Παναγίας Τρυπητής εκ του ομωνύμου Ιερού Προσκυνήματος που βρίσκεται στο Αίγιο υποδέχθηκε η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας και η Ενορία της Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου το απόγευμα της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου 2025.

Της επίσημης υποδοχής που πραγματοποιήθηκε στα προπύλαια του Ιερού Ναού προέστη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός, επικεφαλής του Ιερού Κλήρου της πόλεως του Αγρινίου, των

εκπροσώπων των τοπικών Αρχών και του Λαού.

Το ιερό εικόνισμα μετέφερε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος, συνοδευόμενος από τον Προϊστάμενο του Ιερού Προσκυνήματος, Πρωτοπρ. Γρηγόριο Μαμαλή.

Μετά την επίσημη υποδοχή ακολούθησε ο πανηγυρικός Εσπερινός, κατά τον οποίο χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας και συγχοροστάτησε ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

Προσφωνώντας τον Μητροπολίτη Καλαβρύτων, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Δαμασκηνός εξέφρασε την χαρά της τοπικής μας Εκκλησίας για την μεγίστη θεομητορική τιμή και ευλογία να υποδέχεται στον πανηγυρίζοντα Ιερό

Ναό της Αγίας και Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας της Θαυματουργού, το Ιερό και περίπυστο Εικόνισμα της Παναγίας, της επιλεγομένης Τρυπητής, της Κυράς απάσης της Αιγιαλείας, της προστάτιδος και εφόρου της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.

«Την πνευματική αυτή χαρά και αγαλλίαση αυξάνει το γεγονός, ότι το πανίερο αυτό Θεομητορικό Κειμήλιο συνόδευσε ο σεπτός Ποιμενάρχης της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων, ο ικανός οιακοστρόφος και στοργικός ποιμένας και

αγαπητός εν Χριστώ αδελφός, Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος, ο οποίος ανταποκρίθηκε στο φιλάγιο αίτημά μας και έδωσε την κανονική του άδεια και την πατρική του ευχή για την μεταφορά της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας, εδώ στην ακμάζουσα Ενορία της Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου», ανέφερε ο Μητροπολίτης κ. Δαμασκηνός και τόνισε, ότι σπανίως η Ιερά Εικόνα εξέρχεται από την θεομητορική της καθέδρα, όπου απολαμβάνει την τιμή και την αγάπη των πνευματικών της τέκνων. Για το λόγο αυτό αποτελεί μεγάλη ευλογία, ότι εφέτος η Παναγία η Τρυπητή θα είναι η πνευματική οικοδέσποινα της λαμπράς ετησίου πανηγύρεως της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας της Θαυματουργού.

Ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στους πνευματικούς δεσμούς και στα αμοιβαία αισθήματα αγάπης και τιμής που τον συνδέουν με τον Μητροπολίτη κ. Ιερώνυμο και απορρέουν από τα αισθήματα αγάπης και σεβασμού που συνδέουν και τους πνευματικούς τους πατέρες, τους Μητροπολίτες Δημητριάδος κ. Ιγνάτιο και πρώην Καλαβρύτων κ. Αμβρόσιο.

Ολοκληρώνοντας, ευχήθηκε ο Θεός, δια πρεσβειών της Παναγίας Τρυπητής να χαρίζει στον Μητροπολίτη κ. Ιερώνυμο έτη πολλά, ευλογημένη και καλλίκαρπη αρχιερατική διακονία, αλλά και να εκπληρώσει τα αιτήματα όλων των πιστών που θα προσέλθουν να προσκυνήσουν την θαυματουργό Εικόνα της Παναγίας μας.

Ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος ευχαρίστησε τον Ποιμενάρχη μας κ. Δαμασκηνό για τους φιλόφρονες λόγους του και για την ευκαιρία να μεταφέρει την Ιερά Εικόνα της Παναγίας στην ιστορική Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, όπου έδρασε ο μεγάλος Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο οποίος δίδαξε την πίστη, την θυσία και την αγάπη στον Θεό και στην Πατρίδα.

Αναφέρθηκε στην Αγία Βαρβάρα, η οποία έζησε με πίστη και αγάπη προς τον Θεό, με θυσία και ταπείνωση και έδωσε το αίμα της και την ζωή της για τον Χριστό. Επίσης, μίλησε για την θαυμαστή ιστορία της Ιεράς Εικόνας και για την αγάπη, την ευλάβεια και τον σεβασμό που τρέφει ολόκληρος ο λαός της Αιγιαλείας και της ευρύτερης περιοχής προς αυτήν.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, παρότρυνε όλους «να αντικρίσουμε το πρόσωπο της Παναγίας μας, να δούμε την χαρά που βγαίνει από την αγία μορφή της και να αφήσουμε την ψυχή και την καρδιά μας να συνομιλήσει με αυτό το πρόσωπο της Κυρίας Θεοτόκου. Θα λάβουμε πολλά πνευματικά μηνύματα, με σκοπό όχι να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, όπως μας θέλει ο κόσμος, αλλά να γίνουμε περισσότερο πνευματικοί άνθρωποι, όπως μας θέλει ο Θεός. Να αφήσουμε τα γήινα και να ενωθούμε με τον Θεό. Κοιτάξτε το πρόσωπό της, προσευχηθείτε σε αυτήν, αφήστε την καρδιά σας και την ψυχή σας να μιλήσει με αυτή και να είστε σίγουροι, ότι όπως κάνει τόσα χρόνια σε όλους εμάς, έτσι θα πάρει και την δική σας προσευχή και θα την μεταφέρει στο θρόνο του Θεού. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους».

Η Ιερά Εικόνα θα παραμείνει στον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας έως και την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025. Καθημερινά θα τελούνται ιερές ακολουθίες, ενώ ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7:00’ το πρωί έως τις 10:00’ το βράδυ.

