Η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στηρίζει αμέριστα τον δίκαιο αγώνα των αγροτών

Η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου, Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Ιθάκης (ΟΕΕΣΠ) εκφράζει την πλήρη και αμέριστη στήριξή της στον δίκαιο αγώνα των αγροτών.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί θεμέλιο της ελληνικής οικονομίας και αναπόσπαστο κρίκο της τοπικής αγοράς. Οι αγρότες, με την καθημερινή τους προσπάθεια, στηρίζουν την παραγωγή, την ποιότητα και την αυτάρκεια της χώρας μας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν –το υψηλό κόστος παραγωγής, η ενεργειακή επιβάρυνση, η πίεση από τις διεθνείς αγορές, η έλλειψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας και η αβεβαιότητα για το εισόδημά τους– δεν αφορούν μόνο τους ίδιους, αλλά ολόκληρη την κοινωνία και την αγορά.

Ο εμπορικός κόσμος στέκεται στο πλευρό τους, αναγνωρίζοντας ότι χωρίς έναν ισχυρό αγροτικό τομέα δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη τοπική οικονομία. Ζητούμε από την Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα σε ουσιαστικό διάλογο και σε λύσεις που θα εξασφαλίσουν την επιβίωση και την προοπτική του αγροτικού κλάδου.

Η συνεργασία αγροτών, εμπόρων και τοπικής κοινωνίας είναι προϋπόθεση για μια δίκαιη και ισχυρή ανάπτυξη. Στον κοινό αυτό αγώνα, η Ομοσπονδία μας θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε προσπάθεια που ενισχύει την παραγωγή, την αγορά και τον τόπο μας.