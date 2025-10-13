Η ομιλία του Τραμπ σε αποθεωτικό κλίμα στην Κνεσέτ - Tον υποδέχτηκαν με παρατεταμένο χειροκρότημα

Με παρατεταμένο χειροκρότημα υποδέχτηκε η Κνεσέτ τον Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν ξεκινήσει την ιστορική ομιλία του στην ισραηλινή βουλή.

Συγκεκριμένα, κατά την είσοδο του προέδρου των ΗΠΑ στην αίθουσα της ολομέλειας της Κνεσέτ, οι βουλευτές και οι παρευρισκόμενοι σηκώθηκαν όρθιοι και τον χειροκρότησαν ασταμάτητα. Καθώς η τελετή προχωρούσε, τα ονόματα των μελών της αμερικανικής κυβέρνησης που συνοδεύουν τον Τραμπ διαβάζονταν ένα προς ένα, προκαλώντας νέο γύρο χειροκροτημάτων από τους παρευρισκόμενους.

«Είναι μεγάλη τιμή, πολύ ωραίο το μέρος εδώ. Είμαστε εδώ σήμερα, ημέρα χαράς και ελπίδας. Μετά από δύο έτη σκότους και αιχμαλωσίας, 20 όμηροι γύρισαν σπίτι» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος παίρνοντας τον λόγο. «Τα όπλα σιωπούν» τόνισε προσθέτοντας ότι η περιοχή είναι τώρα «σε ειρήνη» και ελπίζουμε ότι θα παραμείνει έτσι «για πάντα». «Δεν πρόκειται μόνο για το τέλος πολέμου αλλά για το τέλος μίας εποχής τρομοκρατίας. Είναι η αρχή μιας μεγάλης ομόνοιας και μόνιμης αρμονίας για το Ισραήλ και όλα τα έθνη μιας περιοχής που σύντομα θα είναι πραγματικά υπέροχη. Το πιστεύω αυτό με όλη μου την καρδιά. Πρόκειται για την ιστορική αυγή μίας νέας Μέσης Ανατολής».

Μάλιστα, η ομιλία του Αμερικανού προέδρου διακόπηκε μετά από φωνές υπέρ της Παλαιστίνης δύο αριστερών μελών της Κνέσετ, του Όφερ Κασίφ και του Άιμαν Οντέ, οι οποίοι απομακρύνθηκαν από την ασφάλεια. «Αυτό ήταν πολύ αποτελεσματικό» είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ενώ τα μέλη της Κνέσετ φώναζαν το όνομά του.

Δείτε βίντεο από το επεισόδιο:

Ο Τραμπ ευχαρίστησε επίσης τις αραβικές χώρες που βοήθησαν στις διαπραγματεύσεις: Είναι «απίστευτη επιτυχία» που συνεργάστηκαν, δήλωσε. Τώρα «θα είναι η χρυσή εποχή του Ισραήλ» πρόσθεσε, καθώς και η «χρυσή εποχή» για ολόκληρη την περιοχή.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε: «Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε έναν άνθρωπο με εξαιρετικό θάρρος και πατριωτισμό, η συνεργασία του οποίου συνέβαλε τα μέγιστα στην πραγματοποίηση αυτής της σημαντικής ημέρας. Ξέρετε, αυτός για τον οποίο μιλάω είναι μόνο ένας: ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου». Τον κάλεσε μάλιστα να σηκωθεί και είπε στην Κνέσετ ότι «δεν είναι ο πιο εύκολος άνθρωπος για να συνεργαστείς». «Αλλά αυτό είναι που τον κάνει σπουδαίο» πρόσθεσε.

Πρόεδρος Κνεσέτ: Το Ισραήλ θα προτείνει τον Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης

Ο πρόεδρος της Κνεσέτ, Αμίρ Οχάνα, άνοιξε τη συνεδρίαση του ισραηλινού κοινοβουλίου καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους και τους επισκέπτες. «Ο κόσμος χρειάζεται περισσότερους Τραμπ. Δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος στη γη που να έκανε περισσότερα για την ειρήνη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Οχάνα και συμπλήρωσε: «Το Ισραήλ θα προτείνει τον Τραμπ για το επόμενο Νόμπελ Ειρήνης. Δεν το αξίζει κάποιος άλλος περισσότερο από εσάς». «Ο Θεός να ευλογεί τις ΗΠΑ, τον πρόεδρο Τραμπ και το κράτος του Ισραήλ» κατέληξε ο πρόεδρος της Κνεσέτ.

Ο Οχάνα, απευθυνόμενος στον Τραμπ από το βήμα της Κνεσέτ, δήλωσε ότι πρόκειται για «έναν γίγαντα της εβραϊκής ιστορίας» και πρόσθεσε πως «πρέπει να ανατρέξουμε δυόμισι χιλιετίες πίσω, μέσα στην ομίχλη του χρόνου, για να βρούμε κάποιον αντίστοιχο». Περιέγραψε τον Αμερικανό πρόεδρο ως «σπάνιο κολοσσό» και σημείωσε ότι «το όνομά του θα χαραχθεί στο πάνθεον της ιστορίας χιλιάδες χρόνια από τώρα». Ο Οχάνα τόνισε ότι «ο εβραϊκός λαός θα τον θυμάται», υπογραμμίζοντας πως «είμαστε ένα έθνος που θυμάται».

Δείτε βίντεο από το παρατεταμένο χειροκρότημα κατά την είσοδο Τραμπ στην Κνεσέτ:

US President Donald Trump receives a standing ovation lasting more than two minutes as he arrives at the Knesset, Israel's parliament. All living Israeli hostages have been released by Hamas as part of the US-led Gaza peace plan. 🔗 https://t.co/C301Bd67jE 📺 Sky 501 and YT pic.twitter.com/4e4qvknC7T — Sky News (@SkyNews) October 13, 2025

Νετανιάχου: Ο Τραμπ είναι ο μεγαλύτερος φίλος που είχε ποτέ στον Λευκό Οίκο το Ισραήλ

Έπειτα, καταχειροκροτούμενος ανέβηκε στο βήμα της Κνεσέτ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, που αντάλλαξε θερμό χαιρετισμό με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο και καλωσόρισε. «Θυμόμαστε τους φίλους μας, γνωρίζουμε τη συνεισφορά και την αποφασιστικότητά σας», είπε ο Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι η επιστροφή των ομήρων ήταν μια στιγμή χαράς. «Πόσο πολύ περιμέναμε να έρθει αυτή η στιγμή. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους όλου του έθνους» είπε.

«Κύριε πρόεδρε, η Κνεσέτ σας καλωσορίζει στην Ιερουσαλήμ, την αιώνια πρωτεύουσά μας. Ήσασταν ο πρώτος που την αναγνώρισε και μετέφερε την πρεσβεία. Σας ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Υπάρχουν πολλοί λόγοι να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ γιατί αναγνωρίσατε την κυριαρχία του Ισραήλ στα υψίπεδα του Γκολάν, επειδή είχατε το σθένος να αντιμετωπίσετε τα ψέματα που ειπώθηκαν κατά του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, σας ευχαριστώ γιατί αναγνωρίσατε τα δικαιώματά μας στην Ιουδαία», είπε. «Σας ευχαριστώ που αναγνωρίσατε το Ιερουσαήλ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ», πρόσθεσε.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο μεγαλύτερος φίλος που είχε ποτέ στον Λευκό Οίκο το κράτος του Ισραήλ» τόνισε, μιλώντας για πρόταση που τελειώνει τον πόλεμο πετυχαίνοντας όλους τους στόχους του Ισραήλ. «Είστε δεσμευμένος σε αυτήν την ειρήνη όπως κι εγώ. Και θα επιτύχουμε αυτή την ειρήνη. Και το κάναμε πριν με τις συμφωνίες του Αβραάμ και θα το κάνουμε ξανά», είπε.

«Σήμερα το εβραϊκό ημερολόγιο γράφει το τέλος ενός διετούς πολέμου», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. «Θυμόμαστε τους 1.200 ανθρώπους που εκτέλεσε η Χαμάς εν ψυχρώ, συμπεριλαμβανομένων και δεκάδων Αμερικανών». «Αυτά τα τέρατα παίρνουν μωρά ως ομήρους, ως απάντηση σε αυτή τη βάρβαρη επίθεση, το Ισραήλ έκανε αυτό που έπρεπε. Με απαράμιλλο σθένος, εμείς θέλαμε να κατατροπώσουμε τους εχθρούς μας. Οι στρατιώτες μας πολέμησαν σαν λιοντάρια. Πετύχαμε τεράστιες νίκες κατά της Χαμάς και του άξονα του Ιράν».

«Το τίμημα αυτών των νικών ήταν βαρύ. Σχεδόν 2.000 Ισραηλινοί χάθηκαν. Άφησαν πίσω τους γονείς, συζύγους, παιδιά, αδέλφια. Τα γέλια τους χάθηκαν για πάντα. Στις οικογένειες των πεσόντων στρατιωτών, θέλω να πω ότι ξέρω τον βαθύ σας πόνο, την ανείπωτη θλίψη που θα σας συνοδεύει στη ζωή της. Το κράτος του Ισραήλ σκύβει ταπεινά ενώπιόν σας. Λόγω των ηρώων το έθνος μας θα επιβιώσει, θα έχει ειρήνη».

Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε και σε Αμερικανοϊσραηλινό τραυματία πολέμου, που βρισκόταν στην αίθουσα, και τον οποίο χειροκρότησαν όλοι, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ που σηκώθηκε όρθιος.

«Οι άνθρωποί μας είναι ισχυροί. Οι Ισραηλινοί είναι έθνος λιονταριών. Οι Εβραίοι έχουν βγει από τις στάχτες τους ξανά και ξανά και όταν ιδρύσαμε το κράτος του Ισραήλ είπαμε "ποτέ ξανά, ποτέ ξανά δεν θα είμαστε ανυπεράσπιστοι έναντι των εχθρών μας". Οι εχθροί μας κατανοούν πόσο αποφασισμένοι είμαστε. Κατανοούν ότι το Ισραήλ είναι εδώ και θα μείνει εδώ. Αυτά είναι τα αδιάσειστα θεμέλια της ειρήνης. Ειρήνη δια της ισχύος».

«Ήταν ένα μεγάλο ταξίδι να έρθουμε εδώ» είπε και κατηγόρησε ότι σε πολλές χώρες υπέκυψαν στον αντισημιτισμό και στη Χαμάς. Ωστόσο, όπως είπε, καθοριστική ήταν η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην ηγεσία των ΗΠΑ «και μέσα σε μία νύχτα άλλαξαν όλα». Όπως είπε, ο πρόεδρος Τραμπ πέτυχε να κάνει κάτι που κανείς δεν πίστευε ότι ήταν εφικτό, έφερε τον κόσμο από πίσω του για να τον υποστηρίζει. Ο Νετανιάχου συνεχάρη τον Γουίτκοφ, τον Τζάρεντ Κούσνερ για τη συνεισφορά τους σε αυτή την προσπάθεια.

Η άφιξη Τραμπ στην Κνεσέτ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έφτασε γύρω στις 11 το πρωί στην Κνεσέτ, στο πλαίσιο της σύντομης επίσκεψής του στο Ισραήλ πριν αναχωρήσει για την Αίγυπτο και τη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας. Λίγο πριν από την ομιλία του στην ολομέλεια, ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με οικογένειες ομήρων, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Αμέσως μετά την άφιξή του στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο, ο Τραμπ, συνοδευόμενος από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και άλλους αξιωματούχους, υπέγραψε το βιβλίο επισκεπτών της Κνεσέτ γράφοντας την παρακάτω φράση «Είναι μεγάλη μου τιμή - μια σπουδαία και όμορφη μέρα. Ένα νέο ξεκίνημα».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο κτήριο, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απάντησε «ναι» σε ερώτηση για το αν ο πόλεμος στη Γάζα έχει τελειώσει.

«Είναι μια υπέροχη μέρα», δήλωσε καθώς στεκόταν δίπλα στον Νετανιάχου. «Αυτή είναι μια εντελώς νέα αρχή και πιστεύω πως δεν έχει υπάρξει ποτέ ξανά κάτι παρόμοιο». «Η αγάπη στους δρόμους είναι απλώς απίστευτη», πρόσθεσε ο Τραμπ.

«Είναι πραγματικά μια υπέροχη μέρα». Σε ερώτηση για το τι θα συμβεί με τη Χαμάς αν δεν τηρήσει την εκεχειρία, απάντησε: «Θα την τηρήσουν». «Είμαστε τόσο χαρούμενοι γι’ αυτούς», είπε αναφερόμενος στους ομήρους. «Θα είναι ευτυχισμένοι και θα έχουν μια υπέροχη ζωή». Στάθηκαν πολύ γενναίοι», συμπλήρωσε.

O Νετανιάχου χάρισε στον Τραμπ ένα χρυσό περιστέρι, σύμβολο της ειρήνης.

protothema.gr