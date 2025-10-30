Η οικογένεια Ψαράκη ευχαριστεί τον Δήμαρχο Μεσολογγίου για τη θέσπιση του «Βραβείου Γιάννη Ψαράκη»

Τις θερμές της ευχαριστίες εξέφρασε η οικογένεια Ψαράκη στον Δήμαρχο Μεσολογγίου, Σπύρο Διαμαντόπουλο και το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσολογγίου για τη θέσπιση του ετήσιου «Βραβείου Γιάννη Ψαράκη», που θα απονέμεται σε άριστους μαθητές προς τιμήν του τ. Νομαρχιακού Συμβούλου και Αντινομάρχη.

Η ευχαριστήρια ανακοίνωση:

Η οικογένεια Ιωάννη Ψαράκη – η σύζυγος Διονυσία Σαμαντά και οι κόρες Αγγελική και Ελεάννα Ψαράκη – ευχαριστούμε το Δήμαρχο κ. Σπύρο Διαμαντόπουλο και το Δημοτικό Συμβούλιο της Ι.Π. Μεσολογγίου «που με την 151/2025 απόφασή του ενέκρινε υπό την αιγίδα του Δήμου, τη θέσπιση ΄΄Βραβείου Γιάννη Ψαράκη΄΄. Το βραβείο αυτό θα είναι ετήσιο και θα το λαμβάνουν, ύστερα από πρόταση των Διευθυντών του 2 ου Γυμνασίου και του 2 ου Λυκείου Μεσολογγίου, ένας/μία άριστος/η μαθητής/μαθήτρια των αντίστοιχων σχολικών μονάδων. Το βραβείο θα περιλαμβάνει απονομή επαίνου και χρηματικό ποσό 1.000 ευρώ για τον καθένα, προς ενίσχυση των σπουδών του, ποσό που θα αποδίδεται από την οικογένεια».

Φέτος, για πρώτη φορά, την 28 η Οκτωβρίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου, σε μια σεμνή τελετή, απονεμήθηκαν τα βραβεία «Γιάννη Ψαράκη» στη μαθήτρια Αργυρούλα Αρχανιώτη και στο μαθητή Γεώργιο – Σταύρο Λυκούδη. Ευχόμαστε στους μαθητές να έχουν υγεία και καλή σταδιοδρομία στη ζωή τους.

Η οικογένειά μας με το ετήσιο αυτό βραβείο αποδίδει τιμή στον αγαπημένο μας σύζυγο και πατέρα Γιάννη Ψαράκη, υπέρμαχο της αριστείας, έντιμο άνθρωπο, αγωνιστή της ζωής, με υψηλό ήθος, ακεραιότητα, καλοσύνη, καθαρότητα, αξιοπρέπεια και μεγαλείο ψυχής.

Διονυσία Σαμαντά

Αγγελική και Ελεάννα Ψαράκη