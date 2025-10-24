Η ΟΑΣ Αιτωλοακαρνανίας καλεί σε σύσκεψη στην Μπούκα για την ευλογιά

Σε σύσκεψη για την ευλογιά των αιγοπροβάτων καλεί η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων (ΟΑΣ) Αιτωλοακαρνανίας, στη διασταύρωση της Μπούκας,

Η ανακοίνωση:

Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας καλεί όλους τους κτηνοτρόφους και αγρότες της περιοχής να συμμετέχουν στη σύσκεψη για την ευλογιά τη Δευτέρα 27 Οκτώβρη, στις 8:00μμ, στην ταβέρνα “ΙΚΑΡΟΣ”, στη διασταύρωση της Μπούκας.

Θα μιλήσουν ο Γιάννης Καρναβιάς, αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΟΑΣ και ο Νίκος Φλώρος, κτηνίατρος, μέλος της Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων του ΓΕΩΤΕΕ.