Η Νίκη Φλώρου συναντήθηκε με τη νεοεκλεγείσα γ.γ. του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών

Στις εργασίες συνεδρίου για τον τουρισμό στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συμμετείχε η Νίκη Φλώρου και είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τη γενική γραμματέα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών Σέιχα Αλ Νουέις .

Το ελληνικό μοντέλο, η επίδραση της κλιματικής κρίσης, η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, οι ευκαιρίες αλλά και οι κίνδυνοι για τον τουρισμό κυριάρχησαν στα πάνελ της πρώτης ημέρας του συνεδρίου «REIMAGINE TOURISM 2025» που διοργανώνει η «Καθημερινή» στο «Φάρο» του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Επαγγελματίες του χώρου, εκπρόσωποι θεσμών και ειδικοί της βιωσιμότητας κατέθεσαν προτάσεις για να επαναπροσδιορίσουν το μέλλον του ελληνικού τουρισμού, μέσα από την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών, τη διατήρηση του φυσικού πλούτου και την ανάγκη διαμόρφωσης ενός συνεκτικού και βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης.

Στο συνέδριο συμμετείχε και παρακολούθησε τις εργασίες η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αιτωλοακαρνανίας Νίκη Φλώρου όπου είχε σημαντικές επαφές όπως αυτή με την νεοεκλεγείσα γενική γραμματέα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών Σέιχα Αλ Νουέις .