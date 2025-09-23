Η νέα θεματική φωτογράφιση του Κωνσταντίνου Μενούνου σε φάρμα στον Λούρο Νεοχωρίου

Ο γνωστός χορογράφος και ηθοποιός που διαμένει τα καλοκαίρια στο Μεσολόγγι είχε μια ιδιαίτερη πρόσκληση για μια θεματική φωτογράφιση σε φάρμα, θέλοντας να αναδείξει τον αγροτοκτηνοτροφικό αλλά και φυσικό πλούτο δυτικά του Νεοχωρίου στις Οινιάδες.

Ο Κωνσταντίνος Μενούνος, γνωστός για τις χορευτικές του ικανότητες και τις μεγάλες συνεργασίες στον καλλιτεχνικό χώρο, έχει ιδιαίτερη αγάπη για το Μεσολόγγι, τόπο καταγωγής της μητέρας του. Μάλιστα, τα τελευταία 5 χρόνια συνηθίζει να περνά αρκετές καλοκαιρινές μέρες στο Μεσολόγγι από το οποίο έχει μόνο όμορφες αναμνήσεις.

Κατά τη διάρκεια της διαμονής του στο Μεσολόγγι, ο Κωνσταντίνος Μενούνος φροντίζει παράλληλα να αναδεικνύει τον φυσικό πλούτο της ευρύτερης περιοχής με πόζες και βίντεο, για περιοδικά ή τηλεόραση αντίστοιχα, από τη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου, καθώς και διάφορα άλλα μέρη.

Αυτή τη φορά, ο γνωστός χορογράφος και ηθοποιός πραγματοποίησε μια θεματική φωτογράφιση σε φάρμα κοντά στην παραλία του Λούρου Νεοχωρίου, όπου θέλησε να αναδείξει τον κάμπο, τη φύση, την κτηνοτροφία και τον ευλογημένο τόπο της πεδιάδας του Μεσολογγίου.

Ο Κωνσταντίνος Μενούνος δηλώνει εκστασιασμένος τόσο με τη φυσική ομορφιά στον υδροβιότοπο του Λούρου, όσο και με τη φιλοξενία των ανθρώπων. Χαρακτηριστικά δηλώνει ότι αυτός ήταν ένας υπέροχος επίλογος του καλοκαιριού ενόψει των επαγγελματικών υποχρεώσεων, καθώς τον χειμώνα θα βρίσκεται για δεύτερη χρονιά δίπλα στον Μάρκο Σεφερλή στο θέατρο Περοκέ, στο μεγαλύτερο μιούζικαλ της Αθήνας «Τootsie the musical», χορεύοντας, παίζοντας και τραγουδώντας πάνω στην σκηνή του θεάτρου.

iaitoloakarnania.gr