Η νέα γενιά αναδεικνύει με ένα τραγούδι τα τοπία του Μεσολογγίου

Τρία νέα παιδιά συμμετέχουν σε ένα βίντεο γυρισμένο σε ένα ιδιαίτερο τοπίο του Μεσολογγίου, κοντά στον οικισμό Τρύπες, όπου ενώνουν τις φωνές τους για να αναδείξουν με ένα τραγούδι τον τόπο όπου ζουν και μεγαλώνουν, σε συνεργασία με το Messolonghi by Locals.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

Με το τραγούδι τους μεταφέρουν την ομορφιά του τοπίου και μια αίσθηση ελπίδας που όλοι έχουμε ανάγκη.

Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Messolonghi by Locals, που μέσα από ψηφιακές εκστρατείες και δημιουργικές πρωτοβουλίες προβάλλει το Μεσολόγγι και τους ανθρώπους του. Στόχος της συνεργασίας είναι να αναδειχθούν οι μικρές αλλά ουσιαστικές στιγμές της καθημερινότητας που αποτυπώνουν τον χαρακτήρα και τη ζωντάνια της πόλης.

Τραγουδούν οι: Βασιλική Τέλωνα, Ιουλία Τέλωνα, Αικατερίνη Τέλωνα