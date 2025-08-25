Η νέα αινιγματική ανάρτηση της μητέρας του Βασίλη Καλογήρου: "Ξέρουν ότι εμείς ξέρουμε ότι λένε ψέματα..."

Σε νέα ανάρτηση προχώρησε η δικαστική λειτουργός Σοφία Αποστολάκη, μητέρα του Βασίλη Καλογήρου, λίγους μήνες μετά το οριστικό κλείσιμο της υπόθεσης του θανάτου του γιου της.

Ο θάνατος του 39χρονου Βασίλη Καλογήρου, ο οποίος είχε εξαφανιστεί στις 30 Δεκεμβρίου 2024 στη Λάρισα και είχε εντοπιστεί νεκρός περίπου 50 ημέρες μετά στον Τύρναβο, οφείλεται τελικά σε ισχαιμία του μυοκαρδίου.

Η ισχαιμία του μυοκαρδίου αποδίδεται στην πολύωρη εξάντληση και την υποθερμία και όπως διαπιστώθηκε από τον τελευταίου κύκλου ιστολογικών εξετάσεων, ότι όλα τα τραύματα που έφερε η σορός του 39χρονου είναι μεταθανάτια.

Με όλα τα παραπάνω στοιχεία αποκλείεται το σενάριο της δολοφονίας και την εμπλοκή τρίτων στην υπόθεση.

Η μητέρα του χρησιμοποιώντας τα λόγια του Ρώσου ιστορικού και συγγραφέα Αλεξάντρ Σολζενίτσιν, προχώρησε σε μια δημοσίευση, την οποία συνόδεψε από μια φωτογραφία του 39χρονου γιου της.

"Ξέρουμε ότι λένε ψέματα,

Ξέρουν ότι λένε ψέματα,

Ξέρουν ότι εμείς ξέρουμε ότι λένε ψέματα,

Ξέρουμε ότι ξέρουν ότι ξέρουμε ότι λένε ψέματα.

ΑΛΛΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΛΕΝΕ ΨΕΜΑΤΑ!!!!

Αλεξάντρ Σολζενίτσιν

Ρώσος συγγραφέας και νομπελίστας".

