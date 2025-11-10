Η Ναύπακτος τίμησε τον Άγιο Νεκτάριο με λαμπρότητα και θρησκευτική κατάνυξη

Με πολλές τιμές η Ναύπακτος γιόρτασε τον Άγιο Νεκτάριο, με εορταστικές ακολουθίες και Θεία Λειτουργία, παρουσία πλήθους πιστών, ιερέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, εορτή του Αγίου Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος προεξήρχε των εορταστικών ακολουθιών της Ενορίας Αγίου Νεκταρίου – Ζωοδόχου Πηγής στον Πλατανίτη Ναυπάκτου.

Το Σάββατο το απόγευμα, 8 Νοεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος προεξήρχε του αναστάσιμου Εσπερινού πλαισιούμενος από τους ιερείς: π. Θωμά Βαμβίνη, Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο, Αρχιμ. π. Πολύκαρπο Θεοφάνη, ιεροκήρυκα, π. Γεώργιο Παπαβαρνάβα, π. Κωνσταντίνο Βακαλόγλου, Εφημέριο του Ι. Ναού και τον Διάκονο Παΐσιο Παρασκευά.

Στο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στον Άγιο Νεκτάριο ως Διευθυντή και Καθηγητή της Εκκλησιαστικής Ριζαρείου Σχολής, από την οποία αποφοίτησαν πολλοί μετέπειτα Μητροπολίτες, Κληρικοί, Θεολόγοι, Ακαδημαϊκοί, ακόμη και Επιστήμονες και Πολιτικοί. Ο Άγιος Νεκτάριος, εκτός από τα καθήκοντα της Διεύθυνσης, δίδασκε πέντε μαθήματα, δηλαδή Ποιμαντική, Ιερά Κατήχηση (Δογματική), Χριστιανική Ηθική, Ερμηνεία της Καινής Διαθήκης και Λειτουργική. Το σημαντικό είναι ότι, όχι μόνο δίδασκε, αλλά συνέγραψε και βιβλία, και όλη αυτή η διδασκαλία ήταν επηρεασμένη από την Παράδοση της Εκκλησίας, τη θεολογία των Προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων.

Έπειτα ανέφερε και απόψεις μαθητών του που περιέγραψαν το πώς δίδασκε και ποιος ήταν ο ίδιος ως Καθηγητής. Όταν δίδασκε, ήταν εξαϋλωμένος και τα λόγια του εισέρχονταν στην καρδιά τους. Συνδεόταν στενά η αναλογία των μερών του σώματος με τη γλυκύτητα της έκφρασης. Από τους γαλανούς οφθαλμούς του διαχεόταν μια ακτινοβολία «όμοια με ανοιξιάτικο γλυκοχάραμα». Όπως ομολογείται, «ήτο ωραία βιβλική μορφή». Κατέληξε ότι τέτοιους δασκάλους-καθηγητές θέλουμε και προέτρεψε τους Χριστιανούς να διαβάσουν βιβλία του Αγίου Νεκταρίου, για να μορφωθούν με τη ζωή της Εκκλησίας. Διαβάζουμε και ακούμε πολλά κοσμικά, αλλά αγνοούμε την κατήχηση και την ζωή της Εκκλησίας που παρουσιάζεται από αγίους.

Το πρωί της Κυριακής, 9 Νοεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στον αναστάσιμο Όρθρο και τέλεσε την θεία Λειτουργία με συλλειτουργούς τους: Αρχιμ. π. Πολύκαρπο Θεοφάνη, π. Κωνσταντίνο Βακαλόγλου και τον Διάκονο π. Παΐσιο Παρασκευά και συμπροσευχόμενο τον πρώην Εφημέριο του Ι. Ναού, συνταξιοϋχο ιερέα, π. Χαράλαμπο Λαουρδέκη.

Ο Σεβασμιώτατος στο κήρυγμά του ανέλυσε την Ευαγγελική περικοπή, στην οποία γίνεται λόγος για δύο θαύματα που έκανε ο Χριστός, δηλαδή την θεραπεία της αιμορροούσης γυναίκας και την ανάσταση της θυγατρός του Ιαείρου. Είπε ότι τα θαύματα αυτά έγιναν από τον Χριστό για να τους διδάξει ότι είναι Θεός και ότι θα γίνει η μελλοντική ανάσταση των νεκρών κατά την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού.

Στη συνέχεια είπε ότι τα δύο αυτά θαύματα δείχνουν τη φθαρτότητα και την θνητότητα, που είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Αυτά τα δύο κληρονομήσαμε από την αμαρτία των Προπατόρων, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι η ηδονή και η οδύνη που συνδέονται με το Προπατορικό αμάρτημα, αφού κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή από την παρακοή των Πρωτοπλάστων ήλθε η ηδονή και από αυτή προήλθε η οδύνη-ο πόνος.

Έπειτα είπε ότι οι άγιοι, όπως ο Άγιος Νεκτάριος, κληρονόμησαν τη φθαρτότητα και τη θνητότητα, αλλά με τη Χάρη του Θεού και τον δικό τους αγώνα υπερέβησαν την ηδονή και την οδύνη, με την αγάπη προς τον Θεό, την υπακοή στις εντολές του Θεού και την υπομονή τους. Εκεί φαίνεται η αξία των αγίων και του Αγίου Νεκταρίου. Κατέληξε ότι η Εκκλησία είναι πνευματικό θεραπευτήριο και αποβλέπει στην υπέρβαση της ηδονής και της οδύνης, που γίνεται με την κάθαρση της καρδιάς και στην υπέρβαση της λήθης και της άγνοιας, που γίνεται με τον φωτισμό του νου. Αυτό πρέπει να αναζητούμε στην Εκκλησία και στους αγίους.

Στο τέλος της θείας Λειτουργίας έδωσε ευχές σε όσους και όσες εορτάζουν και παρέκαλεσε τον Άγιο Νεκτάριο και όλους τους σύγχρονους αγίους να πρεσβεύουν για την χώρα μας και κυρίως για την Κρήτη, που αυτές τις ημέρες διέρχεται μια δοκιμασία. Όμως είπε ότι η Κρήτη δεν εκφράζεται με αυτά τα τελευταία οδυνηρά γεγονότα, αλλά διαθέτει εκκλησιαστική παράδοση και ευλογημένους ανθρώπους. Ανέφερε ότι ο ίδιος γνώρισε, μεταξύ των άλλων, τρεις ευλογημένους ανθρώπους της Κρήτης, τον π. Αναστάσιο Κουδουμιανό, τον π. Θεόδωρο-Νείλο τον Αγιοφαραγγίτη και τη Γερόντισσα Γαλακτία, που έζησαν στην Κρήτη και δημιούργησαν μια παράδοση που εμπνέει πολλούς. Δυστυχώς, όμως, τα σύγχρονα Μέσα Ενημέρωσης ασχολούνται μόνο με τις αρνητικές περιπτώσεις. Αλλά είπε ότι δεν είναι αυτή η Ορθόδοξη χώρα μας και η Κρήτη, παρά μόνο ένα μέρος που δεν ζει την Εκκλησιαστική ζωή.

Παρών ήταν ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος κ. Χρήστος Παΐσιος, ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλειος Γκίζας, ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χαράλαμπος Καραδήμας και η Δημοτική Σύμβουλος κ. Μαρίνα Ρισβά-Πατακοπούλου. Πριν το «Δι’ ευχών» ευλογήθηκαν εορταστικά κόλλυβα προς τιμήν του Αγίου Νεκταρίου.

Ακούστε την ομιλία του Μητροπολίτη Ναυπάκτου, Ιερόθεου στον Εσπερινό του Αγίου Νεκταρίου:

Θείο κήρυγμα προς τιμή του Αγίου Νεκταρίου:

