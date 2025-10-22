Η Ναύπακτος τιμά τον πολιούχο της Άγιο Δημήτριο και γιορτάζει την 28η Οκτωβρίου

Τα προγράμματα εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 και του πολιούχου Αγίου Δημητρίου ανακοίνωσε ο Δήμος Ναυπάκτου.

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κ.Βασίλειος Γκίζας και το Δημοτικό Συμβούλιο σας προσκαλούν στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Πολιούχου της Ναυπάκτου, Αγίου Δημητρίου και της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ

Γενικός Σημαιοστολισμός Δημοσίων, Δημοτικών Καταστημάτων και Καταστημάτων Ν.Π. Δημοσίου και Ιδιωτικού

Δικαίου και Οργανισμών από τις 8.00 το πρωί της 26 ης μέχρι τη δύση του ηλίου της 28 ης Οκτωβρίου 2025.

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ, 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

Ώρα 18.00΄: Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου Ναυπάκτου.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

Ώρα 07.00΄: Όρθρος, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και Λιτανεία χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη

Ναυπάκτου και Αγ. Βλασίου κ.κ. Ιεροθέου.

ΤΡΙΤΗ, 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

Χαρμόσυνη σήμανση από τις καμπάνες όλων των Ι. Ναών, με φροντίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου.

Άφιξη στον Μητροπολιτικό Ναό των Βουλευτών, του Δημάρχου, του Δημοτικού Συμβουλίου, των Δημοσίων Αρχών και των Σημαιοφόρων των Σχολείων.

Τέλεση Δοξολογίας χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγ. Βλασίου κ.κ. Ιεροθέου.

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ – ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Μετά το τέλος της Δοξολογίας, μετάβαση στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στην Πλατεία Φαρμάκη, όπου:

Θα αναπεμφθεί Επιμνημόσυνη Δέηση για την ανάπαυση των ψυχών εκείνων που έπεσαν αγωνιζόμενοι για την Ελευθερία της Πατρίδας.

Θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των Αθανάτων νεκρών.

Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων.

Θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός της ημέρας από τη διευθύντρια του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στη Ναύπακτο, κα Ισμήνη Καβαλλάρη.

Θα επακολουθήσει η παρέλαση τμημάτων από την οδό Αθηνών έως την οδό Αγελάου, των οποίων θα προηγείται η Παπαχαραλάμπειος Δημοτική Φιλαρμονική.

Τελετάρχες ορίζονται οι

1. κ. Παναγιώτης Παπαναστασόπουλος, Δημοτικό Υπάλληλο, για τον χώρο της πλατείας Φαρμάκη

2. κ. Νικόλαος Νούλας, Καθηγητή Φυσικής Αγωγής, 1ου ΓΕΛ Ναυπάκτου, ο οποίος θα έχει το γενικό πρόσταγμα των τμημάτων που θα λάβουν μέρος στην παρέλαση.

Για δήλωση κατάθεσης στεφάνων στο τηλ. του Δήμου 26343 60102, 60105 (κα.Ρούλα Παυλοχρήστου).

ΑΝΤΙΡΡΙΟ

ΤΡΙΤΗ, 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

Ώρα 07.30΄: Χαρμόσυνη σήμανση από τις καμπάνες όλων των Ι. Ναών, με φροντίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου.

Ώρα 09.30΄: Άφιξη και παράταξη των μαθητών των Σχολείων της πόλης στο χώρο προ του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου.

Ώρα 09.50’: Άφιξη στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, των Τοπικών κ.λ.π. Αρχών.

Ώρα 10.05΄: Τέλεση Δοξολογίας.

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ – ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Μετά το τέλος της Δοξολογίας, μετάβαση στην Πλατεία Χορμόβα, όπου:

Θα αναπεμφθεί Επιμνημόσυνη Δέηση για την ανάπαυση των ψυχών εκείνων που έπεσαν αγωνιζόμενοι για την Ελευθερία της Πατρίδας.

Θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των Αθανάτων νεκρών.

Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων.

Θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός της ημέρας από την κα Παρασκευή Χαλάτση εκπαιδευτικό στο Δημοτικό Σχολείο Αντιρρίου.

Θα ακολουθήσει η παρέλαση των τμημάτων εντός της Πλατείας Χορμόβα των οποίων θα προηγείται η Φιλαρμονική Αντιρρίου.

Τελετάρχες ορίζονται οι:

1. κα Ελένη Δημοπούλου, Δημοτική Υπάλληλο, για τον χώρο της Πλατείας Χορμόβα.

2. κα Ιουλιανή Γκούνεμαν, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, η οποία θα έχει το γενικό πρόσταγμα των τμημάτων που θα λάβουν μέρος στην παρέλαση.