Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου, 2025
Η Ναύπακτος τιμά τον Όσιο Δαυίδ με Πανηγυρική Θεία Λειτουργία

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Με ευλάβεια και θρησκευτική κατάνυξη θα τελεστεί και φέτος η εορτή του Οσίου Δαυίδ του Γέροντος, στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του Οσίου Δαυίδ, που βρίσκεται στον λόφο του Οσίου Δαυίδ, πλησίον της Ναυπάκτου.

Οι ιερές ακολουθίες θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, στις 7:00 π.μ., με την τέλεση Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας.

Κατά τη διάρκεια της εορτής, οι πιστοί θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν το ιερό λείψανο του Οσίου Δαυίδ, το οποίο φυλάσσεται με ιδιαίτερη τιμή στον ναό.

Η τοπική εκκλησία καλεί όλους τους ευσεβείς χριστιανούς να συμμετάσχουν στην πανηγυρική αυτή Θεία Λειτουργία, τιμώντας τον Όσιο Δαυίδ, τον ταπεινό και φωτισμένο Γέροντα της Ορθοδοξίας.

