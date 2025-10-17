Ι.Ν. Αγίου Χριστοφόρου Αγρινίου: «Πώς πλάθουμε ανθρώπους;» - Οι συναντήσεις της Ενοριακής Σχολής Γονέων

Γνώση, διάλογος και πρακτική ενδυνάμωση θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των μηνιαίων συναντήσεων της Ενοριακής Σχολής Γονέων του Ι.Ν. Αγίου Χριστοφόρου Αγρινίου με ζητούμενο «Πώς πλάθουμε ανθρώπους;».

Η ανακοίνωση της Ενοριακής Σχολής γονέων Ι. Ν. Αγίου Χριστοφόρου Αγρινίου:

Η γονεϊκότητα δεν συνοδεύεται από οδηγίες. Έχει όμως υποστήριξη. Η ανατροφή ενός παιδιού είναι γεμάτη στιγμές ευτυχίας αλλά και ερωτήματα, αβεβαιότητες, δυσκολίες. Στη Σχολή Γονέων δημιουργούμε έναν χώρο ανοιχτού διαλόγου, ουσιαστικής γνώσης και πρακτικής ενδυνάμωσης, όπου κάθε γονιός ξεχωριστά μπορεί να ανακαλύψει πρακτικούς τρόπους να σχετίζεται με το παιδί του και με τον εαυτό του.

Μέσα από ολιγομελή ομάδα και με την καθοδήγηση της ειδικευμένης συντονίστριας κ. Πέννυς Πολίτη, Ψυχολόγου, Συστημικής Οικογενειακής Ψυχοθεραπεύτριας, η Ενοριακή Σχολή Γονέων του Ι.Ν. Αγίου Χριστοφόρου Αγρινίου, περιλαμβάνει πέντε μηνιαίες συνεδρίες, όπου κάθε συνάντηση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης.

Με αυτόν τον τρόπο, οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν στα θέματα που τους απασχολούν και να εξελίσσονται σταδιακά, μέσα από συζητήσεις και πρακτική υποστήριξη.

· Γιατί να συμμετέχεις στη ομάδα γονέων

Προσφέρει ένα περιβάλλον κατανόησης, χωρίς κριτική

Μοιράζεσαι προβληματισμούς και συναισθήματα

Ενισχύει τη σύνδεση μεταξύ γονιών που μοιράζονται κοινές αγωνίες

Παρέχει γνώση βασισμένη σε σύγχρονες παιδοψυχολογικές αρχές

Δίνει χώρο για βιωματική προσέγγιση και ομαδοσυνεργατικότητα

Εστιάζει στην πράξη: πώς μπορώ, εδώ και τώρα, να υποστηρίξω καλύτερα το παιδί μου

Χωρίς προκαθορισμένη θεματολογία αλλά γύρω από το ερώτημα «Πως πλάθουμε ανθρώπους;» η συζήτηση εξελίσσεται φυσικά, μέσα από τις εμπειρίες, τις ερωτήσεις και τις ανησυχίες των γονέων. Καθώς οι συμμετέχοντες μοιράζονται τις προσωπικές τους προκλήσεις, συνειδητοποιούν ότι πολλά απ’ όσα βιώνουν είναι κοινά. Η ανταλλαγή απόψεων, με τη στήριξη της συντονίστριας, ανοίγει νέους τρόπους σκέψης και δράσης. Έτσι, κάθε συνάντηση γίνεται ένα βήμα προς βαθύτερη κατανόηση και θετική αλλαγή για τους γονείς και για τα παιδιά τους.

· Τι θα κερδίσεις;

Πιο καθαρή εικόνα για το πώς σκέφτεται και νιώθει το παιδί σου

Εργαλεία που σε βοηθούν να ανταποκρίνεσαι με σταθερότητα και κατανόηση

Ενίσχυση της σχέσης σας με γνήσια επικοινωνία

Μείωση του άγχους και περισσότερη αυτοπεποίθηση στον ρόλο σου

Στήριξη και δύναμη μέσα από την κοινή εμπειρία

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα του Ι.Ν. Αγίου Χριστοφόρου Αγρινίου:

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026

Ώρα 6:00 – 7:00 το απόγευμα.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεὰν, δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο: 6948533083.