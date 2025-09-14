Η Μπιγιονσέ μαγνητίζει τα βλέμματα με αποκαλυπτικό φόρεμα για τα γενέθλιά της

Η Μπιγιονσέ, η βασίλισσα της παγκόσμιας σκηνής, έκλεισε πρόσφατα τα 44 της χρόνια και επέλεξε να γιορτάσει τα γενέθλιά της με ένα φόρεμα «κόλαση».

Η τραγουδίστρια ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για τις γενέθλιες ευχές τους μέσω μιας εντυπωσιακής ανάρτησης στο Instagram, όπου πόζαρε με ένα αποκαλυπτικό και εκθαμβωτικό σύνολο. Με τολμηρό στυλ και λαμπερή διάθεση, η Μπιγιονσέ απέδειξε για άλλη μια φορά πως η αυτοπεποίθηση και η λάμψη της παραμένουν αξεπέραστες, μαγνητίζοντας όλα τα βλέμματα των followers της.

Στην ανάρτηση που έκανε το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου, η τραγουδίστρια εμφανίστηκε με τολμηρό look: ένα διάφανο, εφαρμοστό μπορντό φόρεμα μέσα από το οποίο διακρίνονταν τα εσώρουχά της. Ολοκλήρωσε το σύνολό της με γάντια και γούνα, ενώ πόζαρε δείχνοντας τόσο την μπροστινή όσο και την πίσω όψη του ρούχου της.

Δείτε την ανάρτηση:

Η Μπιγιονσέ γιόρτασε τα γενέθλιά της με στυλ, ευχαριστώντας τους fans της για τις ευχές και στέλνοντας ένα μήνυμα αγάπης και ευγνωμοσύνης.

Πηγή: parapolitika.gr